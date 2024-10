Com investimentos de R$ 25 milhões e previsão de entrada em operação no segundo semestre do ano que vem, o frigorífico O Cortês, em Raul Soares, na Zona da Mara, busca se colocar como player internacional com exportações de carne suína para a Europa e os Estados Unidos e alcançar vendas no mercado brasileiro equivalentes a 0,5%. O planejamento do frigorífico prevê um faturamento anual de R$ 200 milhões até 2026. “Em 2025, vamos focar no Brasil, mas nossa visão é global. Em 2026, queremos estar na Europa e nos Estados Unidos, mercados que valorizam qualidade, sustentabilidade e certificações rigorosas”, afirma Rodrigo Torres, sócio-proprietário do Grupo ARO, que tem o controle do frigorífico em Raul Soares. Do total de investimentos, segundo a empresa, R$ 17 milhões foram captados junto a investidores privados e por uma linha de financiamento destinada à inovação do Banco de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (BDMG). A projeção do frigorífico O Cortês é dobrar a produção a cada ano com uma estratégia que prevê parcerias estratégicas e terceirizações com outras companhias que possuem experiência em exportação. O Cortês será mais uma empresa num setor de no ano passado produziu 594.1 mil toneladas de carne suína, praticamente repetindo o desempenho de 2022. Minas é o quarto produtor dessa proteína animal, atrás dos estados do Sul do país. Em 2023 o Brasil produziu 5,3 milhões de toneladas.



Revitalizado

Com um aporte de R$ 1,5 milhão, o Hotel Mercure BH Savassi está passando por um processo de revitalização, com reformas, infraestrutura e campanhas de marketing. A iniciativa prevê a revitalização de pelo menos 50 apartamentos e da área de lazer, que conta com piscina e espaço aberto para o hóspede relaxar. O setor hoteleiro tem registrado expansão nos últimos anos, com o setor operando em patamares próximos ao período pré-pandemia. “O período pós-pandemia acelerou uma tendência que já vinha se intensificando: a de busca por experiências diferenciadas, com a de curtir um café da manhã se precisar viajar para outra cidade. O Mercure BH Savassi se adaptou a essa nova realidade”, destaca Fernanda Duarte, gerente-geral do hotel.

Bet de Deolane tem pedido de liberação negado pela Justiça



Seminovos

Com o mercado de carros seminovos e usados aquecido no Brasil, Minas Gerais se destaca como o segundo maior mercado. De janeiro a setembro foram vendidos no estado 1,4 milhão de veículos seminovos e usados, o que representa um aumento de 6,2% em relação ao volume comercializado em igual período do ano passado, abaixo da expansão nacional. No país foram vendidos 11.582.395 veículos usados de janeiro a setembro, número 9% superior ao registrado nos nove primeiros meses do ano passado, segundo levantamento da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Também as vendas na Região Metropolitana de Belo Horizonte são superiores aos do estado, com crescimento de 8,6%. O desempenho favoreceu o Portal Auto Shopping, que registrou alta de 10,8% no valor de comercialização neste ano.



Malhando

A rede de academias Pratique Academia vai instalar 10 unidades em Minas Gerais e Santa Catarina até dezembro. Este mês a rede inaugurou uma unidade em Belo Horizonte, na região da Pampulha e duas em Santa Catarina. Em novembro serão inauguradas mais duas unidades em Belo Horizonte. Em dezembro a rede chega a Curvelo e Santa Luzia, além de mais uma unidade em Belo Horizonte, na Vila Olímpica. “Com um investimento de cerca de R$ 2,5 milhões em cada uma, nossa expectativa é gerar cerca de 30 empregos diretos e indiretos e mais de 1.200 alunos em cada operação”, diz o CEO da Rede Pratique, Tadeu Madureira.



“Soluções inovadoras trazem qualidade e eficiência para o agronegócio, beneficiando a economia mineira com um produto competitivo e com potencial de exportação”

Fernando Passalio, secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas

Lula amplia 'Programa Acredita' para beneficiar empresas exportadoras



Energia

Com um consumo previsto este ano de 220 toneladas de bio-óleo em uma de suas usinas de pelotização este ano, a Samarco está conseguindo adaptar suas plantas para o uso do biocombustível. Com um contrato de fornecimento firmado com a Aperam BioEnergia, a Samarco está reduzindo a emissão de CO2 da usina que usa o bio-óleo em 300 toneladas e com a continuidade do projeto, a redução pode chegar a 18 mil toneladas/ano. O acordo da Samarco com a Aperam BioEnergia prevê a transição energética, com a substituição do combustível nas usinas de pelotização 3 e 4 no Complexo de Ubu, no Espírito Santo. “A boa performance do biocombustível demonstra a viabilidade técnica para a substituição contínua do gás natural utilizado. Além de maior eficiência e segurança operacional, o uso de bio-óleo reforça nosso compromisso sustentável”, afirma o diretor de Operações da Samarco, Sérgio Mileipe



Café no porto

Com o embarque de 15.520 toneladas este mês para Hamburgo, na Alemanha, o Porto do Açu realizou pela primeira vez uma operação de exportação de café em big bags. Os cafés, das variedades arábia e conilon vieram principalmente de produtores do Sul e do Leste de Minas, que responderam por 70% do volume embarcado no Açu, que ser conhecido como o “Porto de Minas Gerais”. Além de grãos, o T-MULT exporta outras cargas de Minas, como concentrado de lítio, ferro-gusa, e importa para consumo no Estado, fertilizantes, coque e carvão. Em 2023, o terminal movimentou 2,1 milhões de toneladas, um aumento de 33% em relação ao mesmo período em 2022.

Saiba qual é o melhor país do mundo para se aposentar, segundo consultoria



Lançamentos

R$ 2,2 bilhões

Foi o valor apurado em lançamentos pelo Grupo Patrimar no período de um ano encerrado no terceiro trimestre de 2024. As vendas somaram R$ 1,6 bilhão