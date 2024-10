Com investimentos da ordem de R$ 100 milhões, a mineira Cimed está acelerando planos de diversificação e expansão da produção das fábricas em Pouso Alegre e Santa Rita. Os recursos serão aplicados na ampliação da linha de lenços umedecidos nas cidades do Sul de Minas e na instalação de um Centro de Distribuição em Contagem.

“Até março finalizaremos a expansão da fábrica em Pouso Alegre, que incluirá três novas linhas de produção de lenços umedecidos”, afirma a vice-presidente da Cimed, Karla Felmanas. A expansão, que deve elevar a produção das 30 milhões de unidades previstas para este ano para 50 milhões de unidades em 2025, inclui a instalação de uma nova linha, com investimentos de R$ 6 milhões, e a transferência da linha de uma fábrica em Santa Catarina, adquirida no início deste ano, para Minas Gerais.

Com a produção futura já contratada, Karla diz que a empresa espera alcançar um faturamento anual de R$ 300 milhões com as linhas de lenços umedecidos. Com os investimentos, a Cimed vai abrir 300 postos de trabalho, nas fábricas e no centro de distribuição, o segundo instalado em Minas. “Minas é nossa casa e será o primeiro estado a contar com dois centros de distribuição da Cimed e a nova unidade agilizará as entregas em um estado tão extenso e que exige uma logística eficiente”, diz Karla Felmanas. Ela destaca ainda que o centro de distribuição (foto) vai agregar agilidade na entrega de produtos para o varejo independente. “São 90 mil pontos de venda atendidos todo mês”, informa a vice-presidente da Cimed.

Reciclando Com um total quase 30 toneladas de resíduos reciclados em 2024, Minas Gerais é o terceiro estado em massa reciclada no Brasil e que mais demandou logística reversa, segundo dados da eureciclo, que fornece soluções de reciclagem para empresas. Entre os materiais reciclados se destacam o papel (15.637.166 quilos) e o plástico (10.885.372 quilos). Desde 2016 a eureciclo compensou mais de 76 mil toneladas de embalagens pós-consumo em Minas. “Com ações cada vez mais comprometidas em garantir a destinação correta das embalagens, conseguimos avançar e estruturar a cadeia de reciclagem”, afirma Marcos Matos, cofundador e CEO da eureciclo.





Bom sono



Com produção própria de cama box e colchões, a Prohouse Colchões está buscando expandir mercado em Minas Gerais. Com uma unidade em Poços de Caldas, a fabricante paulista pretende abrir, até o fim deste ano, unidades em Uberlândia, Uberaba e Pouso Alegre, dentro da estratégia de crescer em espiral em relação à unidade produtiva, em Itapetininga (SP). A marca criada em 2010 pela MGA, que desde 1979 produz camas baú, em 2008 passou a fabricar colchões.

Loja da Prohouse Colchões em Poços de Caldas, Minas Gerais Prohouse/Divulgação

As três lojas novas, no formato de franquia, vão representar investimentos entre R$ 450 mil e R$ 600 mil. “A gente vem crescendo de onde a gente tem mais força e a partir daí vai expandindo. Se eu for para muito longe, eu não consigo sustentar esse crescimento”, diz André Marcassi, gerente de expansão da Prohouse. Hoje são 10 lojas próprias e 55 franqueadas.

Ataques

Com mais de 89 mil ataques cibernéticos em 2023, o que representou um crescimento de 8,4%, Minas Gerais foi o segundo estado com mais ocorrências, segundo a TI Safe, que atende a grandes empresas em Minas, como Gerdau, CBMM e Usiminas. De acordo com a empresa de cibersegurança de plantas industriais, este ano o Brasil já registrou um aumento de 67% no número de ciberataques.”Os ataques geram altos custos, interrompendo operações e causando prejuízos irreparáveis”, destaca Marcelo Branquinho, CEO da TI Safe. De acordo com ele, 80% das empresas brasileiras afetadas no Brasil em 2023 foram forçadas a pagar resgate, com um valor médio de R$ 6,2 milhões.

“Temos uma importância logística fundamental para o país e não podemos permitir a descontinuidade de corredores logísticos importantes como o trecho de ferrovia que liga Corinto a Campo Formoso. É fundamental assegurar a continuidade da operação desse trecho” Pedro Bruno, secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas



Florescendo

Termina hoje, em Barbacena a 52ª Festa das Rosas e Flores, evento que consolida a cidade como polo produtor de flores. Com uma produção anual de 1,23 milhão de dúzias de flores, os municípios de Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Barbacena, Ressaquinha e São João del Rei respondem pela produção na região.

Tiradentes também se destaca com a produção anual de 30 mil vasos. Dados do sistema Safra Agrícola da Emater-MG mostram que a produção de flores de cortes (foto) foi de 15,51 bilhões de dúzias em 2023 e este ano devem ser 14,3 bilhões de dúzias, com queda de 7,8%. Já a produção de flores em vaso, que foi de 942.330 vasos em 2023, deve ficar estável este ano, com 947.330 vasos.

Nova direção

Com 18 lojas próprias e mais de 150 pontos de revenda no Brasil e no exterior, a Líder, marca mineira de mobiliário, está sob nova direção desde agosto, quando Aurélio Nogueira assumiu o cargo de CEO em substituição a Júlio Silveira, que deixou a empresa. Com 40 anos de Lider, Nogueira assume o comando com a meta de elevar as vendas em 20% em 2025.

“A transição é o resultado de uma cuidadosa análise e planejamento da diretoria e conselho. Estou comprometico a manter os valores fundamentais de ética, integridade e excelência em tudo que a Lider faz”, destacou Aurélio Nogueira ao assinar o termo de posse no cargo.