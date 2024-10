Uma pesquisa feita pelo Itaú Empresas e o Instituto Locomotiva traçou a realidade dos empresários brasileiros que estão à frente de pequenas e médias empresas. Inédita, a pesquisa “Cabeça de dono” foi realizada em agosto, com 1001 homens e mulheres líderes de pequenas e médias empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 50 milhões em todo o país. o Levantamento trouxe pontos preocupantes como o fato de 98% serem responsáveis por decisões estratégicas, com 96% chegando a realizar a realizar as tarefas operacionais em pelo menos uma área. Com esse quadro, a sobrecarga e a solidão no dia a dia são relatados cansaço e estresse, com 62% dos entrevistados almejando ter mais tempo com a família.



Entre as maiores preocupações desses empresários estão as crises econômicas, flutuações de mercado e a concorrência que representam (41%); crescimento e inovação (20%) e a gestão financeira (18%). “A percepção de solidão, falta de apoio ou de reconhecimento, sobrecarga e implicações na vida pessoal dos pequenos e médios empresários brasileiros é comprovada em todo o estudo ‘Cabeça de Dono’. E a palavra-chave que permeia cada desafio é ‘tempo’”, afirma o presidente do Instituto Locomotiva. “O gestor que volta sua energia para dentro da empresa, focando no operacional, acaba não conseguindo se dedicar ao crescimento e evolução da sua empresa”, acrescenta.



Pelo levantamento, o cansaço é citado por 50% dos entrevistados. A sensação de sobrecarga é citada por 46% dos empresários, sendo que na faixa de 45 anos ou mais esse percentual sobe para 49%. Os que têm consciência e relatam estresse são 44%, sendo que os líderes do Nordeste são os que relatam ser mais afetados pelo estresse (58%). Segundo estudo, Além dos 62% que gostariam de ter mais tempo com a família, 60% já enfrentaram alguma situação financeira adversa na vida pessoal por causa da empresa, e 52% já tiveram problemas de saúde relacionados à rotina de trabalho.

“Tivemos um caso de gestor que nos procurou com dificuldades na empresa, que passaram a afetar diretamente a qualidade de vida da sua família, provocando uma sensação de angústia. Conseguimos desenhar um plano de reestruturação para ajudá-lo a se reerguer e a reduzir esse peso, gerando inclusive mais tempo – para focar no que realmente era importante”, revela o diretor de estratégias e produtos para PMEs do Itaú Unibanco, Cadu Peyser.



Além da sobrecarga no próprio negócio, os pequenos e médios reportam dificuldades externas, com 74% deles considerando que suas empresas estão localizadas em regiões onde recebem menos incentivos e menos apoio para se desenvolver em relação às que estão em outras regiões. No Nordeste este sentimento é mais forte, com 87% dos entrevistados considerando a questão dessa forma.

Apesar do cansaço e da solidão, os pequenos e médios empreendedores reconhecem a importância que têm para a sociedade. Isso porque “84% concordam que as PMEs são muito importantes para a economia brasileira, enquanto 87% concordam que são fundamentais para a geração de empregos e renda”, revela a “Cabeça de dono”. E não sem razão. “As pequenas e médias empresas movimentam mais de R$ 1,5 trilhão ao ano, são responsáveis por 30% do PIB e geram 50% dos empregos ativos. Mais de 80 milhões de brasileiros têm suas vidas impactadas por esse universo”, mostra o levantamento, que busca jogar luz sobre as micro e pequenas empresas.

