Caminhoneiro da Grande BH ganha "bolada" da Nota Fiscal Mineira

Um consumidor de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganhou a bolada de R$ 100 mil no sorteio da Nota Fiscal Mineira (NFM), realizado nessa segunda-feira (30/9). O sortudo é um caminhoneiro, que teve dificuldade em acreditar na notícia.

Vinculadas ao prêmio dele, três instituições de assistência social de Timóteo, São Pedro da União e Alfenas foram beneficiadas, recebendo R$ 15 mil cada uma. Além da premiação principal, mais de mil outros consumidores ganharam prêmios de R$ 100 a R$ 2 mil. Mais de 300 entidades receberam entre R$ 200 e R$ 750.

No primeiro mês do programa, em setembro, houve 5.480 sorteios, totalizando em R$ 2,1 milhões em dinheiro para consumidores e R$ 642 mil para núcleos de assistência social. Do valor total deste sorteio de setembro, R$ 562,7 mil foram para os consumidores e R$ 128,8 mil para as entidades de assistência social cadastradas no App NFM.

Próximos sorteios

Pessoas cadastradas no App NFM que tenham efetuado ao menos uma compra solicitando a nota fiscal com o Certificado de Pessoa Física (CPF) incluído no período de 1 a 30 de setembro, poderão concorrer em outubro.

Para participar dos sorteios, basta o consumidor baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira em seu celular e se cadastrar. Uma vez cadastrado, o consumidor só precisará solicitar a nota fiscal com a inclusão do CPF em todas as suas compras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O bilhete para o sorteio será gerado automaticamente, sem a necessidade de qualquer outra ação por parte do participante. No ato do cadastro, o consumidor pode indicar até três entidades de assistência social para também ganhar.