Preço da carne continua a aumentar em BH

Mais uma vez, o preço das carnes de Belo Horizonte aumentou. Levantamento realizado pelo site MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, analisou os preços na região entre os dias 24 e 26 de setembro e foi divulgado nesta segunda-feira (30/9). A pesquisa mostra que os preços dos cortes de carne bovina, suína e aviária aumentaram, com variações significativas entre casas de carne na Grande BH.

De acordo com a pesquisa, quando comparados com o mês de agosto, os preços das carnes de boi foram os que mais sofreram aumento. O quilo do filé mignon, por exemplo, passou do preço médio de R$ 63,44 para R$ 66,96, aumento de 5,55%. Já o quilo do chã de fora tinha preço médio de R$ 37,82 e agora custa R$ 39,60, reajuste de 4,72%, enquanto o contra filé aumentou 4%, indo do preço médio de R$ 44,29 para R$ 46,10.

Já entre as carnes suínas, os itens que mais tiveram aumento de preço foram o pernil com osso, o quilo da bisteca e o pernil sem osso. Em comparação com o último mês, o pernil com osso ficou, em média, 3,77% mais caro, passando de R$ 19,12 a R$ 19,84. O preço médio do quilo da bisteca suína subiu de R$ 19,40 para R$ 20,13, diferença de 3,76%, enquanto o preço médio do quilo do pernil sem osso aumentou 2,21%, pulando de R$ 21,49 para R$ 21,96.

Em relação à carne de frango, o quilo do pé de frango foi o item que mais apresentou aumento, 5,78%, passando da média de R$ 7,16 para R$ 7,57. Outro item que teve aumento foi o pescoço de peru, de R$ 20,17 para R$ 20,90, 3,61% a mais. Já o quilo da coxa e sobrecoxa ficou mais caro 3%, passando do preço médio de R$ 11,70 para R$ 12,06.

Variações na Grande BH



Os preços dos itens de carne, além de apresentarem aumento, também variam significativamente nas 44 casas de carne analisadas da Grande BH. Nos cortes bovinos, o quilo do miolo de alcatra pode custar de R$ 29,98 a R$ 68,95, com uma variação de 129%; o quilo do lagarto tem variação de 118%, custando de R$ 26,98 a R$ 59. Já o quilo da alcatra varia em 113%, podendo custar entre R$ 29,98 a R$ 63,95, enquanto o quilo da picanha tradicional tem variação de 100%, custando de R$ 44,99 a R$ 89,98.

Em relação às carnes de porco, o quilo da bisteca pode custar de R$ 15,95 a R$ 31,90, com uma variação de 100%; o quilo da costelinha pode custar de R$ 19,98 a R$ 39,95, variando em 99%; enquanto o quilo do lombo inteiro apresenta variação de 94% no preço, custando de R$ 14,98 a R$ 31,90.

Já entre as carnes de frango, o peito de frango pode ter o preço de R$ 11,98 a R$ 25,99, com uma variação de 117%; o quilo do pé de frango tem variação no preço em 116,8%, sendo encontrado de R$ 5,95 até R$ 12,90; enquanto o quilo da asa tem uma faixa de variação de 91%, podendo custar de R$ 11,98 a R$ 22,90.