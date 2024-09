Boneca da Xuxa fenômeno nos anos 1990 esgota vendas um dia após relançamento

(FOLHAPRESS) - Um dos maiores fenômenos de vendas de brinquedos dos anos 1990, a boneca com a imagem de Xuxa Meneghel, que voltou às lojas na última sexta-feira (27), esgotou sua edição de relançamento em apenas 24 horas.

A informação foi confirmada pela fabricante de brinquedos Estrela à Folha de S.Paulo. A empresa afirma que já está em negociações com Xuxa para uma nova tiragem extra devido a alta demanda do público para comprar a boneca.

A boneca, originalmente lançada em 1997, teve uma edição comemorativa anunciada na sexta (27), com vendas feitas de forma online. Ao todo, foram 1,5 mil unidades do brinquedo na primeira tiragem para "o público colecionador e fã nostálgico", como dizia o anuncio no site da marca.

No anúncio da boneca, Xuxa escreveu: "Outra coisa que vcs sempre pediam muito: a volta da minha boneca! A Estrela ouviu o pedido de vocês e fez esse sonho se tornar realidade outra vez. Agora, pra quem teve a oportunidade de ganhar uma quando era baixinha ou baixinho e hoje não tem mais, ou pra quem não pôde ter naquela época, agora tem a possibilidade de 'me levar pra casa'".

A comercialização começou às 12h da última sexta-feira (27). Já neste sábado (28), Xuxa anunciou nas redes sociais que o brinquedo já estava fora de circulação. A Estrela também agradeceu as vendas.

Nos anos 1990, estima-se que a boneca de Xuxa tenha vendido mais de 1 milhão de unidades oficialmente, segundo dados repassados pela fabricante de brinquedos na época.