Mulher que envenenou ovo de Páscoa seria ex de companheiro da vítima

Por Amanda S. Feitoza — Na madrugada desta quinta-feira (17/4), um menino de sete anos morreu após consumir um ovo de Páscoa entregue em sua casa, em Imperatriz (MA). A irmã dele, de cinco anos, e a mãe, 32, permanecem internadas em estado grave na UTI. A Polícia Civil do Maranhão prendeu ainda nesta quinta-feira uma suspeita de 36 anos, apontada pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP) como ex-namorada do atual companheiro de uma das vítimas.

Detalhes sobre a prisão da suspeita

Em uma ação conjunta da Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) e do Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, a suspeita foi detida em um ônibus interurbano na cidade de Santa Inês, onde reside. A mulher não teve a identidade revelada pela polícia. Ela foi levada à Delegacia Regional de Santa Inês, onde presta depoimento.

A Delegacia de Homicídios de Imperatriz instaurou inquérito para apurar o caso. O laudo pericial é aguardado para confirmação da substância tóxica e da causa exata da morte.