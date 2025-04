Legendários: o grupo que atrai homens para reforçar a masculinidade

O Legendários é um movimento cristão voltado para homens, que combina atividades físicas intensas, espiritualidade e valores familiares com o objetivo de promover a transformação pessoal, familiar e comunitária.

Desde sua criação, o grupo tem ganhado destaque no Brasil, atraindo celebridades, políticos e milhares de participantes, além de inspirar propostas legislativas, como a criação do Dia Municipal dos Legendários em Belo Horizonte.

Origem

O movimento Legendários foi fundado em 23 de julho de 2015, na Guatemala, pelo pastor Chepe Tupzu, da Igreja Casa de Deus. A iniciativa surgiu com a missão de "restaurar a identidade masculina cristã" e promover uma conexão mais profunda entre homens e Deus por meio de experiências transformadoras.

O primeiro evento, um TOP (Track Outdoor de Potencial), reuniu 109 participantes e marcou o início de um movimento que hoje está presente em 13 países e já impactou mais de 100 mil homens globalmente, segundo o site oficial do grupo.

No Brasil, o movimento chegou em 2017, com o primeiro TOP realizado em novembro de 2018, em Santa Catarina, organizado por uma equipe de Balneário Camboriú. Desde então, o Brasil se tornou o segundo maior público do movimento, atrás apenas da Guatemala, com mais de 50 mil participantes até 2025. O movimento está presente em pelo menos 10 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo.

Propósito e atividades

O Legendários se define como um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os participantes a encontrar a "melhor versão de si mesmos" e seu "novo potencial". Sua missão é "devolver o herói a cada família", promovendo homens que sejam "inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus". O grupo enfatiza valores como amor, honra e unidade (representados pelo grito de guerra "AHU") e incentiva a liderança masculina baseada em princípios cristãos.

Atividades principais:

TOP (Track Outdoor de Potencial):

Eventos de 72 horas em meio à natureza, envolvendo trilhas extenuantes, caminhadas em silêncio, momentos de oração, meditação e preleções bíblicas. Os participantes ficam incomunicáveis, sem acesso a celulares, e levam itens essenciais, como barracas, sacos de dormir e uma Bíblia (obrigatória).

O TOP é descrito como um "desafio físico, mental e espiritual" que visa romper limitações, fortalecer a fé e desenvolver habilidades de liderança.

Os custos variam de R$ 450 a mais de R$ 81 mil, dependendo do tipo de experiência, com eventos mais caros voltados para públicos de alto poder aquisitivo.

REC (Reto Extremo de Caráter):

Um evento de 72 horas focado em reconectar os homens à sua "identidade original" projetada por Deus, com atividades na natureza e ênfase no fortalecimento do caráter.

Ações solidárias:

As "manadas" (equipes locais) organizam doações, visitas a comunidades carentes e campanhas sociais. Em 2024, por exemplo, integrantes do Paraná arrecadaram toneladas de donativos para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Outros eventos:

Incluem experiências para pais e filhos, ações comunitárias e eventos de "empoderamento matrimonial". O grupo também promove o Legendários Tour, um evento de um dia com palestras e reflexões sobre o papel do homem na família, trabalho e sociedade.

O Legendários não está vinculado a uma igreja específica, mas tem a fé cristã como pilar, referindo-se a Jesus Cristo como o "Legendário nº 1". Não exige filiação religiosa, mas requer abertura para vivências cristãs. O movimento incentiva os participantes a frequentarem a igreja aos domingos e a viverem com propósito, humildade e compromisso com suas famílias.

Críticas e controvérsias:

O alto custo de alguns eventos (até R$ 81 mil) tem gerado questionamentos sobre acessibilidade.

A ênfase em "valores masculinos tradicionais" e a exclusividade para homens atraíram críticas de setores progressistas, que veem o movimento como conservador.

Em fevereiro de 2025, a morte de Fábio Adriano Machado Cherini, de 44 anos, durante uma trilha no Mato Grosso do Sul, levantou preocupações sobre a segurança das atividades. A causa da morte, registrada como "morte a esclarecer", está sob investigação.

Celebridades e políticos

O Legendários ganhou visibilidade no Brasil devido à participação de celebridades, empresários e políticos, que compartilham suas experiências nas redes sociais. Entre os nomes destacados estão:

Thiago Nigro (Primo Rico):

Investidor e influenciador financeiro, participou de um TOP e descreveu a experiência como "a mais intensa de transformação espiritual" de sua vida.

Pablo Marçal:

Influente empresário, com quase 13 milhões de seguidores no Instagram, foi um dos participantes famosos na edição norte-americana do movimento Legendários em janeiro de 2025. Ele compartilhou fotos e vídeos de sua experiência no retiro, destacando sua participação no evento.

Eliezer (ex-BBB):

Ex-participante do Big Brother Brasil, marido da influenciadora Viih Tube, participou de um evento e foi elogiado por ela nas redes sociais, o que aumentou a visibilidade do movimento em 2025.

Neymar Pai:

Pai do jogador Neymar Jr., participou de um TOP e compartilhou momentos emocionantes, reforçando o impacto do movimento.

Kaká Diniz:

Empresário e marido da cantora Simone Mendes, integrou uma edição e destacou a jornada espiritual.

Gustavo Tubarão:

Influenciador digital, também participou de eventos do Legendários.

Joel Jota:

Ex-nadador da seleção brasileira, palestrante e escritor, compartilhou registros da experiência, enfatizando disciplina e alta performance.

Políticos:

Gleidson Azevedo (Novo), prefeito de Divinópolis (MG), participou de um TOP durante a campanha eleitoral de 2024 e convidou o grupo para sua posse em 2025.

Wanderley Porto (PRD), vereador de Belo Horizonte, é membro ativo e autor da proposta do Dia dos Legendários.

Cobra Repórter (PSD), deputado estadual do Paraná, instituiu o Dia Estadual dos Legendários do Paraná, celebrado em 4 de maio.

O envolvimento de figuras públicas tem impulsionado o crescimento do movimento, mas também gerado debates, especialmente após a influenciadora Viih Tube exaltar o grupo em abril de 2025, viralizando o termo "Legendários" nas redes sociais.

Dia Municipal dos Legendários

Na última terça-feira (15/4), o vereador Wanderley Porto (PRD), membro do Legendários, protocolou um projeto de lei (PL) na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) para instituir o Dia Municipal dos Legendários, a ser celebrado anualmente em 23 de julho, data de fundação do movimento na Guatemala.

Detalhes da proposta:

Objetivo: Reconhecer o "impacto positivo" do movimento em Belo Horizonte, valorizando sua atuação na promoção de valores como fé, coragem, resiliência e fraternidade. O PL destaca que o grupo contribui para uma "sociedade mais solidária, baseada em respeito, empatia e compromisso espiritual".

Justificativa: Segundo Porto, a data reforçará o compromisso da cidade com a diversidade religiosa e incentivará a continuidade das ações do Legendários, que incluem retiros espirituais, palestras e atividades de autoconhecimento. O vereador argumenta que o movimento tem uma "relevante atuação" na capital mineira, atraindo um número crescente de participantes.

Tramitação: O projeto precisa passar pela Comissão de Legislação e Justiça e outras comissões temáticas da CMBH, ser votado em dois turnos no plenário e, se aprovado, ser sancionado pelo prefeito Álvaro Damião. Caso siga o trâmite sem obstáculos, a data pode entrar no calendário municipal em 2026.

Contexto da proposta:

Belo Horizonte seria a próxima capital a adotar uma data em homenagem ao Legendários, seguindo o exemplo de 17 cidades brasileiras (como Campo Grande, Cuiabá e Vitória) e o estado do Paraná),

A iniciativa reflete a crescente influência do movimento em Minas Gerais, onde políticos como o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo também é associados ao grupo.