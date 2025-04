O mês de abril conta com feriados nacionais importantes: a Sexta-Feira Santa, mais conhecida como "Sexta da Paixão", no dia 18, e, na sequência, o Dia de Tiradentes, em 21 de abril.

Por isso, a população de Belo Horizonte deve ficar atenta, pois, logo na quinta-feira (17) alguns estabelecimentos já podem ter alterações no horário, visto que a data é ponto facultativo na administração municipal, de acordo com o decreto 18.933/2025 publicado no Diário Oficial do Município (DOM).



Confira o abre e fecha de BH nos próximos dias:

Zoobotânica:

Zoológico e Jardim Botânico:

Quinta-feira (17/4): 8h às 17h (entrada até às 16h);

Sexta-feira (18/4): não funcionam;

Sábado (19/4): 8h às 17h (entrada até às 16h);

Domingo (20/4): 8h às 17h (entrada até às 16h);

Segunda-feira (21/4): não funcionam.

Aquário do Rio São Francisco:

Quinta-feira (17/4): 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h);

Sexta-feira (18/4): não funciona;

Sábado (19/4): 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h);

Domingo (20/4): 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h);

Segunda-feira (21/4): não funciona.

Parques:

Parques abertos de 17/4 a 20/4:

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos;

Parque da Serra do Curral;

Parque Aggeo Pio Sobrinho;

Parque Ecológico Roberto Burle Marx;

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Parque Julien Rien);

Parque Mosteiro Tom Jobim;

Parque Rosinha Cadar;

Parque Mata das Borboletas;Parque Amílcar Vianna Martins;Parque Marcus Pereira Mello;

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal).

*Parques fechados na segunda-feira, dia 21/4.

* Na sexta-feira (18/4), o Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal) funcionará das 7h às 17h.

Parques abertos de 17/4 a 21/4

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho);

Parque do Bairro Havaí;

Parque do Conjunto Estrela Dalva;

Parque Jacques Cousteau;

Parque da Vila Santa Sofia;

Parque da Vila Pantanal;

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado;

Parque Nossa Senhora da Piedade;

Parque Primeiro de Maio;

Parque José Lopes dos Reis;

Parque do Bairro Jardim Leblon;

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo);

Parque Ecológico Universitário;

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva;

Parque Elias Michel Farah;

Parque Ecológico Pedro Machado;

Parque Bandeirante Silva Ortiz;

Mirante das Mangabeiras;

Parque Ecológico Renato Azeredo;

Parque Fernão Dias;

Parque Real;

Parque-Escola Jardim Belmonte;

Parque Orlando de Carvalho Silveira;

Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni;

Parque Professor Guilherme Lage;

Parque da Matinha;

Parque Municipal Tião dos Santos;

Parque Ismael de Oliveira Fábregas;

Parque Cássia Eller;

Parque Ecológico Francisco Lins do Rego - Ecológico da Pampulha.

*Parques fechados na terça-feira, dia 22/4.

* Os Parques Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes e Alexander Brandt estarão fechados nos dias 18, 19 e 20/4 e abertos nos dias 17 e 21/4.

Parques com acesso permanente:

Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia;

Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio);



Parque do Bairro Planalto;



Parque do Confisco;



Parque Dona Clara;



Parque Ecológico do Brejinho;



Parque Ecológico Jardim Vitória;



Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta;



Parque Halley Alves Bessa;



Parque Jornalista Eduardo Couri;



Parque Juscelino Kubitschek;



Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira;



Parque Linear do Vale do Arrudas;



Parque Municipal do Bairro Trevo;



Parque do Conjunto Habitacional Lagoa;



Parque Municipal Cerrado;



Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica).

Cemitérios públicos municipais:

Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro: vão funcionar de 17/4 a 21/4, das 7h às 17h (exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos).

Assistência social:

Funcionam normalmente:

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar;

Central de Vagas do SUAS: plantão 24h entre os dias 17 a 21 de abril;

Centro Pop Centro Sul: entre os dias 17 a 21 de abril, das 8h às 12h;

Centro Pop Lagoinha: entre os dias 17 a 21 de abril, das 8h às 12h;

Centro POP Leste: entre os dias 17 a 21 de abril, das 8h às 15h;

Centro POP Miguilim: entre os dias 17 a 21 de abril, das 8h às 16h;

Serviço Especializado em Abordagem Social: entre os dias 17 a 21 de abril, das 9h às 21h;

Sepultamento Gratuito: entre os dias 17 a 21 de abril, das 8h às 17h.

Não funcionarão entre os dias 17 a 21 de abril:

Diretorias Regionais de Assistência Social (DRAS);

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS);

Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS);

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência;

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas;

Serviço de Atenção ao Migrante.

Segurança alimentar e nutricional:

Banco de Alimentos: não funcionará entre os dias 17 a 21 de abril;

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha (CRESAN): não funcionará entre os dias 17 a 21 de abril;

Central de Abastecimento Municipal (CAM): funcionamento normal no dia 17 de abril e facultativo entre os dias 18 a 21 de abril;

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana (CAFA): nuncionará normalmente dia 17, Não funcionará entre os dias 18 a 21 de abril;

Direto da Roça: não funcionará no dia 21 de abril, nos outros dias funcionamento normal;

Feira Coberta do Padre Eustáquio (FECOPE): funcionamento normal no dia 17 de abril e facultativo entre os dias 18 a 21 de abril;

Feira de Orgânicos: funcionamento facultativo entre os dias 17 a 21 de abril;

Feiras Livres: funcionamento facultativo entre os dias 17 a 20 de abril;

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais: não funcionará entre os dias 17 a 21 de abril;

Feira Modelo da Savassi: funcionamento normal no dia 17 de abril, das 17h às 22h;

Mercado Distrital do Cruzeiro: funcionamento normal no dia 17 de abril e facultativo entre os dias 18 a 21 de abril;

Programa Abastecer: funcionamento normal dia 17 de abril, das 7h às 14h, e facultativo entre os dias 18 a 21 de abril;

Restaurantes Populares I, II, III e IV: funcionamento normal no dia 17 de abril com funcionamento nos dias 18,19, 20 e 21 de abril com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, em todas as unidades.

Saúde:



Vão funcionar normalmente, 24h todos os dias da semana:

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o laboratórios;

Hospital Metropolitano Odilon Behrens;

Central de Internação;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);

Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno;

Centros de Referência em Saúde Mental

Centros de saúde:



Quinta-feira (17/4): 7h às 17h;

Sexta-feira (18/4): não funcionam;

Segunda-feira (21/4): não funcionam.

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais:

Quinta-feira (17/4): 7h às 17h;

Sexta-feira (18/4): 8h às 18h;

Segunda-feira (21/4): 8h às 18h.

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante:

Quinta-feira (17/4): 8h às 17h;

Sexta-feira (18/4): não funciona;

Segunda-feira (21/4): não funciona.

Teleconsultas:

Quinta-feira (17/4): 8h às 20h;

Sexta-feira (18/4): não funciona;

Segunda-feira (21/4): não funciona.

Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas:

Quinta-feira (17/4):7h às 17h;

Sexta-feira (18/4): não funcionam;

Segunda-feira (21/4): não funcionam.

Direitos humanos:

Conselho Tutelar: atendimento 24h entre os dias 17 a 21 de abril;

Centro de Referência da Pessoa Idosa: não funcionará entre os dias 17 e 21 de abril;

Centro de Referência LGBT (CRLGBT): não funcionará entre os dias 17 e 21 de abril;

Centro Especializado de Atendimento à Mulher: não funcionará entre os dias 17 e 21 de abril;

Trânsito e transporte:

Quinta-feira (17/4): quadro de horário de dia atípico;

Sexta-feira (18/4): quadro de horário de feriado;

Sábado (19/4): quadro de horário de sábado;

Domingo (20/4): quadro de horário de domingo;

Segunda-feira (21/4) quadro de horário de feriado.

Limpeza urbana:

Quinta-feira (17/4): os serviços de limpeza urbana serão realizados normalmente;

Sexta-feira (18/4): não haverá serviços de limpeza urbana;

Sábado (19/4): os serviços de limpeza urbana serão realizados normalmente;



Segunda-feira (21/4): a coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente, mas a coleta seletiva não será realizada.

Segurança:

Guarda Municipal e Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) funcionam normalmente.

Defesa Civil:

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados.

Procon Municipal:

Não funcionará nos dias 17, 18 e 21 de abril.

BH Resolve:

Não funcionará nos dias 17, 18 e 21 de abril.

Equipamentos culturais:

Fechados de 17 a 21/4:

Cine Santa Tereza;

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH);

Biblioteca Pública Infanto Juvenil (BPIJ-BH);

Centros Culturais e Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado.

Teatros municipais:

Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado: sem programação entre 18 e 21/4;

Teatro Marília: sem programação de 17 a 21/4;

Teatro Francisco Nunes: aberto e com espetáculos nos dias 19 e 20, sábado e domingo. Fechado nos outros dias.

Museus:

Museu Histórico Abílio Barreto, Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura e Urbanismo e Museu Casa Kubitschek: abertos de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h;

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH) e Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo): funcionam de quarta a sábado, das 10h às 18h.

Postos de informação turística: CAT Sede: Fechado de 17/04 a 21/04; CAT Veveco: Quinta-feira (17/4): 08h às 17h;

Sexta-feira (18/4): 08h às 17h;

Sábado (19/4): 08h às 17h;

Domingo (20/4): 08h às 17h;

Segunda-feira (21/4): fechado. CAT Mercado das Flores: Quinta-feira (17/4): 09h às 19h;

Sexta-feira (18/4): 08h às 16h;

Sábado (19/4): 08h às 16h;

Domingo (20/4): 08h às 16h;

Segunda-feira (21/4): 08h às 16h.

Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares:

Fechada nos dias 17, 18 e 21 de abril.

Sala Mineira do Empreendedor:

Fechada nos dias 17, 18 e 21 de abril.

Shoppings em BH:

O BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi vão ter horários especiais para a Semana Santa e feriado de Tiradentes, confira:

18 de abril:

Lojas e quiosques: não abrem;

Praças de alimentação: funcionam das 10h às 22h;

BH Shopping: o Carrefour abre das 8h às 22h;

DiamondMall e Pátio Savassi: Empório e Padaria Verdemar abre das 7h às 21h.

* No DiamondMall, a praça de alimentação/restaurantes funcionarão das 10h às 0h.

21 de abril:

Lojas e quiosques: funcionam das 14h às 20h;

Praças de alimentação: abrem das 10h às 22h;

BH Shopping: o Carrefour abre das 8h às 21h;

DiamondMall e Pátio Savassi: Empório e Padaria Verdemar abre das 7h às 21h.