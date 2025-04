O que fazer em Tiradentes: roteiro entre história, arte e culinária

Andar pelas ruas de pedra de Tiradentes é como atravessar um portal no tempo com a vantagem de encontrar cafés gourmets, ateliês contemporâneos e alguns dos melhores restaurantes de Minas no meio do caminho. Localizada na região do Campo das Vertentes, a cidade é pequena no tamanho, mas imensa na experiência.







Se você está planejando visitar e quer saber o que fazer em Tiradentes, prepare-se para um roteiro que mistura história, arte, cultura, natureza e gastronomia de primeira.







Um pouco da história e do encanto de Tiradentes







Fundada no século 18 como Arraial de Santo Antônio, a cidade recebeu o nome de Tiradentes em 1889, em homenagem ao mártir da Inconfidência Mineira. Hoje, é um dos destinos mais bem preservados do ciclo do ouro, com igrejas barrocas, museus e casarões coloniais que contam a história do Brasil com os pés nas pedras e o coração no presente.







Tiradentes também é palco de importantes eventos culturais, como a Mostra de Cinema, o Festival de Cultura e Gastronomia e feiras de arte e design que movimentam o calendário da cidade.







Como chegar a Tiradentes







Tiradentes fica a cerca de 190 km de Belo Horizonte, com acesso fácil pela BR-040 até Congonhas e, em seguida, pela BR-383. Também é possível chegar pela BR-265, para quem vem de São João del-Rei ou Barbacena.







Meios de transporte









Carro: a melhor opção para explorar os arredores com liberdade;

Ônibus: saindo de BH com baldeação em São João del-Rei;

Trem turístico: trecho entre São João del-Rei e Tiradentes, aos finais de semana.

































O que fazer em Tiradentes durante o dia







Entre os atrativos diurnos de Tiradentes estão os passeios históricos, experiências culturais e lojinhas irresistíveis.







Passeios culturais e históricos









Igreja Matriz de Santo Antônio;

Chafariz de São José;

Museu de Sant’Ana.









Compras e galerias









feirinhas, ateliês e lojas de arte e design;

produtos típicos, como queijos, doces, licores e artesanato mineiro.









Natureza e experiências ao ar livre









passeio de charrete no centro;

caminhada ao mirante da Capela de São Francisco de Paula;

trilhas e cachoeiras nos arredores.









O que fazer em Tiradentes à noite







A cidade muda de clima quando anoitece e as opções em Tiradentes à noite também são uma delícia:









jantar à luz de velas;

música ao vivo nos bares e cafés;

caminhadas tranquilas entre os casarões coloniais iluminados;

eventos culturais, como exposições e apresentações de rua.









Gastronomia em Tiradentes: tradição mineira com um toque de sofisticação







Tiradentes é um prato cheio para quem aprecia boa comida e não só pelas receitas típicas. A cidade conseguiu unir a culinária tradicional mineira com influências contemporâneas, oferecendo ao visitante uma experiência gastronômica diversa e cheia de identidade.







É fácil encontrar desde fogões a lenha com pratos regionais, como tutu, feijão tropeiro, torresmo e frango com quiabo, até bistrôs mais sofisticados, com menus que valorizam ingredientes locais em releituras criativas. E para quem gosta de doces, quitandas artesanais, compotas e sobremesas com queijo e goiabada não faltam nas vitrines das lojinhas e cafés charmosos espalhados pelo centro histórico.







Além disso, a cidade abriga festivais gastronômicos durante o ano, que reforçam a vocação de Tiradentes como um dos principais polos da culinária mineira