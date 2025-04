View of the bell tower of Nossa Senhora da Conceicao church in Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil, taken on October 10, 2023. The bells, assets incorporated in religious temples and official buildings, have a language that translates sound communication through faith and the silence of funeral moments, and a school works to multiply and maintain this 18th-century tradition, registered as the Intangible Heritage of Minas Gerais. There are more than 60 bell ringers registered at the School of Bell Ringers (Escola de Sineiros) who offer courses for residents and tourists who want an immersive experience in this tradition. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP) AFP

29/04/2023. Credito: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Ouro Preto - MG. Turismo no feriado do Dia do Trabalho na cidade historica. Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Ouro Preto - MG. Turismo no feriado do Dia do Trabalho na cidade historica.

21/10/2024. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Ouro Preto - MG. Polemica em exposicao no Museu da Inconfidencia. Com o titulo de Refundacao o Museu da Inconfidencia esta com exposicao que vem causando polemicas devido a algumas obras expostas. O exposicao que esta desde agosto e termina agora em novembro tras obras de quase 100 artistas de todas as partes do Brasil e com o intuito de fortalecer o reposicionamento institucional do museuampliando o dialogo com diversos publicos e revisando suas narrativas expograficas. Alexandre Guzanshe

21/10/2024. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Ouro Preto - MG. Considerado o teatro mais antigo das Americas em funcionamento o Teatro Municipal de Ouro Preto Casa da Opera foi construido em 1769 e ate hoje recebe turistas e espetaculos para a comunidade ouropretana e seus turistas Alexandre Guzanshe

21/10/2024. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Ouro Preto - MG. Polemica em exposicao no Museu da Inconfidencia. Com o titulo de Refundacao o Museu da Inconfidencia esta com exposicao que vem causando polemicas devido a algumas obras expostas. O exposicao que esta desde agosto e termina agora em novembro tras obras de quase 100 artistas de todas as partes do Brasil e com o intuito de fortalecer o reposicionamento institucional do museuampliando o dialogo com diversos publicos e revisando suas narrativas expograficas. Na foto fachada do Museu da Inconfidencia Alexandre Guzanshe