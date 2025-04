Fazer uma viagem com filhos pode ser uma aventura deliciosa, cheia de descobertas e memórias divertidas. Mas para que tudo corra bem, a escolha do destino faz toda a diferença. Lugares com estrutura, segurança e atividades pensadas para crianças, jovens e adultos, tornam a experiência mais leve e prazerosa. E o melhor: o Brasil está recheado de opções que vão de praias tranquilas a parques temáticos, passando por cidades históricas e resorts com programação infantil.

A seguir, selecionamos os melhores destinos para quem planeja uma viagem com filhos, divididos por faixa etária.

Viagem com filhos de até 5 anos

Nessa fase, o ideal é optar por destinos tranquilos, com boa estrutura de hospedagem e atrações leves, que não exijam longos deslocamentos ou muita agitação.

Bebês e crianças pequenas precisam de ambientes seguros, com opções de lazer calmas e adequadas à idade e, claro, locais que facilitem a rotina dos pais, com recursos como fraldários, copas baby e brinquedotecas.

Confira a seguir opções ideais para viajar com os pequenos.

Penedo (RJ)

Com clima ameno e natureza exuberante, Penedo é uma ótima opção para famílias com bebês e crianças pequenas.

O distrito de Itatiaia, na região serrana do Rio, possui hotéis com estrutura infantil, restaurantes com espaços kids e atrações como o Parque Nacional de Itatiaia, além do centro temático de inspiração finlandesa. Por estar a poucas horas da capital, é um destino prático e acolhedor para quem mora no estado.

Campos do Jordão (SP)

Conhecida como a “Suíça brasileira”, a cidade oferece clima ameno, boa estrutura turística e atrações leves para crianças pequenas.

Os passeios de teleférico, o Parque Capivari e o Horto Florestal são ideais para curtir a natureza com tranquilidade. Muitos hotéis oferecem copa baby, serviço de babá e brinquedotecas.

Poços de Caldas (MG)

Famosa pelas águas termais e parques arborizados, Poços de Caldas é uma excelente opção para quem viaja com bebês e crianças pequenas. Entre os destaques estão o passeio de bondinho, a Fonte dos Amores, o Parque José Affonso Junqueira e o Recanto Japonês. A cidade conta com boa rede hoteleira, com estrutura voltada ao público infantil.

Viagem com filhos de 6 a 10 anos

Nessa fase, as crianças já têm mais autonomia e energia para explorar novos ambientes e experimentar atividades diferentes. Por isso, é interessante escolher destinos que combinem diversão com aprendizado, oferecendo atrações ao ar livre, experiências culturais e passeios interativos.

A seguir, veja sugestões que agradam tanto os pequenos quanto os adultos que os acompanham.

Holambra (SP)

Conhecida pelas flores e pelo charme europeu, Holambra encanta as crianças com os tradicionais campos coloridos, moinhos e passeios ao ar livre. O city tour é leve e divertido, e a cidade oferece clima agradável e boa estrutura de restaurantes e hospedagens para famílias.

Tiradentes (MG)

Um dos destinos históricos mais charmosos de Minas, Tiradentes atrai crianças com o passeio de maria-fumaça, as lojinhas de doces típicos e as praças tranquilas.

A cidade tem boas opções gastronômicas e pousadas familiares, além de proporcionar uma verdadeira aula de história ao ar livre.

Petrópolis (RJ)

A Cidade Imperial é uma excelente opção para famílias com crianças de 6 a 10 anos. Além dos atrativos históricos como o Museu Imperial e a Casa de Santos Dumont, Petrópolis também oferece passeios de charrete, praças arborizadas e trilhas leves em parques como o Parque Natural de Itaipava.

O clima ameno e a proximidade com a capital tornam o destino ainda mais conveniente para quem é do Rio de Janeiro.

Viagem com filhos pré-adolescentes e adolescentes (11 anos ou mais)

A partir dos 11 anos, as crianças já demonstram maior autonomia, curiosidade e interesse por experiências mais dinâmicas. Por isso, destinos com vida noturna leve, praias com estrutura, parques de aventura, museus interativos e ambientes com mais liberdade são ideais. Essa é a fase perfeita para mesclar diversão e cultura de maneira leve, envolvente e sem deixar de lado a segurança e o conforto familiar.

Arraial do Cabo (RJ)

Um paraíso de águas cristalinas, Arraial do Cabo é ideal para adolescentes que curtem natureza, praia e passeios de barco. Além das trilhas e mergulhos, o centro oferece vida noturna moderada, com quiosques e restaurantes animados para curtir a noite com a família.

Capitólio (MG)

Conhecida por seus cânions e paisagens impressionantes, Capitólio é perfeita para jovens aventureiros. As atividades incluem passeios de lancha, trilhas e banhos de cachoeira. À noite, há bares e restaurantes com música ao vivo para entreter toda a família.

Ilhabela (SP)

Além das praias paradisíacas, Ilhabela oferece ótimas opções para adolescentes: trilhas, cachoeiras, esportes náuticos e um centro vibrante com lojinhas, feirinhas e música. A vida noturna é agitada, porém segura, ideal para passeios familiares noturnos.