Se você está planejando sua primeira viagem internacional ou precisa renovar seu passaporte, entender o processo é essencial para evitar dores de cabeça. Em Belo Horizonte, o procedimento é simples, mas exige atenção a prazos, documentos e agendamento. Confira a seguir o guia completo sobre como tirar passaporte em BH.

Onde tirar passaporte em BH?

Em Belo Horizonte, o passaporte pode ser solicitado presencialmente em dois locais autorizados:

Posto da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Confins (BH Airport);



Posto da Polícia Federal na Rua Bernardo Guimarães, 1.555 – Bairro Lourdes.

O atendimento é feito somente com agendamento prévio pelo site oficial da Polícia Federal.

Quais documentos são necessários?

Para solicitar o passaporte comum, o solicitante precisa apresentar os seguintes documentos originais:

documento de identidade (RG ou CNH válida);



CPF (se não constar no RG ou CNH);



certidão de casamento (em caso de mudança de nome);



documento que comprove quitação eleitoral (para maiores de 18 anos);

documento militar (para homens entre 18 e 45 anos);

passaporte anterior, se houver (mesmo que vencido).

Obs.: Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis legais, além da presença de ambos no atendimento.

Quanto custa e como pagar?

A taxa de emissão do passaporte comum é de R$ 257,25. O pagamento é feito via Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada no site da Polícia Federal. A GRU pode ser paga em qualquer banco, casa lotérica ou via internet banking.

Passo a passo para tirar o passaporte em BH

Confira o passo a passo detalhado para tirar o seu passaporte:

Acesse o site da Polícia Federal: www.gov.br/pf

Preencha o formulário eletrônico: informe seus dados pessoais, endereço e outras informações obrigatórias;

Gere a GRU: após finalizar o formulário, o sistema emitirá a guia de pagamento;

Pague a taxa: efetue o pagamento da GRU; Agende seu atendimento: após o pagamento ser confirmado (em até 72h úteis), volte ao site da PF para escolher local, data e horário;

Compareça ao posto escolhido: leve os documentos originais no dia e horário agendado. A foto é tirada na hora;

Acompanhe a emissão: consulte o status do seu passaporte pelo site da PF;

Retire o documento: após liberação, compareça ao posto para retirada. O prazo médio de entrega é de 6 a 10 dias úteis.

Informações extras

Veja algumas informações extras para você ficar por dentro de todos os detalhes: