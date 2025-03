Você já imaginou transformar as compras do dia a dia em passagens aéreas? Viajar com milhas é uma das maneiras mais acessíveis e inteligentes de economizar em viagens nacionais e internacionais.

Com um bom planejamento, é possível emitir passagens pagando pouco ou até mesmo nada. Neste guia, explicamos tudo o que você precisa saber para aproveitar os programas de milhagem.

O que são milhas e como funcionam?

Milhas são unidades que representam a distância percorrida em voos ou os pontos acumulados em programas de fidelidade de companhias aéreas e bancos. Elas podem ser trocadas por passagens aéreas, upgrades de classe, hospedagens, aluguel de carro ou outros produtos e serviços relacionados a viagens.

Pontos e milhas são a mesma coisa?

Apesar de muitas vezes usados como sinônimos, há uma diferença. Pontos são geralmente acumulados em programas de fidelidade de cartões de crédito ou bancos, enquanto milhas são usadas nos programas das companhias aéreas. Em muitos casos, é possível transferir pontos do cartão para programas de milhas, onde eles se transformam em milhas aéreas.

Como acumular milhas?

Existem várias formas de acumular milhas:

voando com companhias aéreas parceiras;



comprando com cartões de crédito que pontuam;



assinando clubes de milhas;



aproveitando promoções de transferência de pontos;

usando plataformas de compra com acúmulo de milhas (como sites parceiros).

Como resgatar milhas e usá-las em viagens?

Após acumular uma quantidade mínima de milhas, você pode:

acessar o site ou aplicativo do programa de milhas (como Smiles, LATAM Pass, TudoAzul);



buscar pela passagem desejada e selecionar a opção de pagamento com milhas;

finalizar a emissão da passagem com as milhas acumuladas.

Alguns programas também permitem o uso de milhas + dinheiro, ideal quando você ainda não tem a quantidade total necessária.

Com organização, atenção às promoções e um uso inteligente dos cartões de crédito, é possível acumular milhas com facilidade e trocá-las por experiências Freepik

Como escolher o melhor programa de milhas?

A escolha depende do seu perfil de consumo e das companhias aéreas que você mais utiliza. Avalie:

quais empresas estão vinculadas ao seu cartão de crédito;



frequência de voos para os destinos desejados;



validade das milhas acumuladas;

benefícios extras oferecidos (como acesso a salas VIP ou prioridade de embarque).

Benefícios de utilizar milhas

Veja os principais benefícios de usar milhas:

economia nas passagens;



facilidade de planejamento de viagens;



acesso a promoções exclusivas;



possibilidade de upgrade de classe;

flexibilidade para emitir passagens para outras pessoas.

Dicas para acumular milhas rapidamente

Existem algumas formas de acumular milhas mais rápido, veja como: