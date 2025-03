Viajar de graça em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) pode parecer privilégio de poucos, mas o programa de Transporte Aéreo de Pessoal (TAP) está aberto ao público em geral. A iniciativa permite que cidadãos civis embarquem gratuitamente em voos da FAB com assentos disponíveis em aeronaves que realizam missões oficiais.

Entenda como o sistema funciona, quem pode participar, como fazer seu cadastro e as principais informações para aproveitar essa oportunidade.

Como funciona o transporte gratuito da FAB

O Transporte Aéreo de Pessoal (TAP) é um programa da FAB criado em 2001 que permite a ocupação de assentos ociosos em voos militares. Esses voos têm como objetivo transportar militares, cargas ou realizar missões administrativas, mas quando há espaço livre, civis podem ser transportados gratuitamente.

As passagens não são vendidas e o serviço não tem fins comerciais. Por isso, a gratuidade está condicionada à disponibilidade de vagas e à liberação da missão pelo comando responsável. O embarque é realizado em bases aéreas e exige organização e flexibilidade por parte do passageiro.

Quem pode participar? E menores de idade?

Qualquer cidadão brasileiro maior de 18 anos pode se inscrever e tentar uma vaga no transporte da FAB. Menores de idade também podem participar, desde que estejam acompanhados por um responsável legal. É necessário apresentar os documentos corretos para embarcar, como autorização de viagem e certidão de nascimento, no caso de crianças.

Como se cadastrar para viajar com a FAB

O cadastro é feito diretamente nas bases aéreas da FAB. Não existe um sistema online ou aplicativo para solicitação de passagens. O interessado deve:

entrar em contato com a base aérea desejada para verificar a disponibilidade de voos por telefone ou e-mail;



os contatos estão disponíveis no site oficial da Força Aérea Brasileira, na seção "Bases Aéreas". Lá, é possível encontrar o endereço, telefone e, em alguns casos, o e-mail das unidades responsáveis por cada região;



preencher o formulário de solicitação de viagem (pode ser obtido por e-mail ou presencialmente);



apresentar os documentos exigidos (veja abaixo);

aguardar a confirmação da missão e a autorização de embarque.

Quais documentos são necessários?

documento de identidade com foto (RG ou CNH);



CPF;



comprovante de vacinação contra Covid-19;

documento de autorização de viagem para menores, se for o caso.

Em alguns casos, pode ser necessário apresentar atestado médico ou outros documentos complementares, dependendo do destino e da missão do voo.

Como é feita a confirmação do embarque?

A confirmação da vaga no voo da FAB só acontece pouco tempo antes da decolagem. Ou seja, mesmo após realizar a solicitação, o embarque depende da liberação do comandante da missão e da existência de assentos disponíveis. Por isso, o ideal é estar preparado para mudanças de planos, pois as viagens não têm horários ou datas fixas.

As datas e horários podem ser alterados pela FAB, fique atento caso queira viajar Freepik

Destinos disponíveis

Os voos da FAB operam em diversas rotas pelo Brasil e, eventualmente, podem ir para destinos internacionais em missões específicas. Os trechos mais comuns incluem capitais e cidades onde há bases aéreas ou instalações militares, como Brasília, São Paulo, Manaus, Belém e Recife. O destino final depende das necessidades operacionais da missão.

Vale a pena viajar pela FAB?

Sim, desde que o passageiro esteja ciente das limitações e disposto a ser flexível com datas e horários. Para quem tem tempo livre, espírito aventureiro e quer economizar nas passagens, o transporte pela FAB é uma excelente alternativa. No entanto, ele não substitui o transporte comercial quando há compromissos com hora marcada.

Dúvidas frequentes

Algumas dúvidas sempre surgem, veja as mais frequentes:

É possível reservar assento?

Não. As vagas são liberadas por ordem de chegada e disponibilidade.

Precisa pagar taxas?

Não. O transporte é totalmente gratuito.

É confortável?

As aeronaves não têm o mesmo conforto das companhias comerciais, mas o transporte é seguro e supervisionado.

É permitido levar bagagem?

Sim, mas pode haver limitações dependendo do voo.