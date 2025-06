Cantora sertaneja é agredida e tem cabelo cortado logo após sofrer ameaças

A cantora sertaneja de Blumenau, em Santa Catarina Débora Amorim, contou ter sido vítima de um ataque violento na noite da última quinta-feira (29/5), logo após chegar em casa. Segundo o depoimento da artista, publicado nas redes sociais, ela foi abordada por dois agressores não identificados que cortaram o cabelo dela durante a ação, que ocorreu em frente à sua residência.

"Nos últimos dias, passei por uma situação extremamente difícil e dolorosa: fui vítima de uma tentativa de homicídio. Ainda estou em choque e processando tudo o que aconteceu, mas me sinto grata por estar viva e recebendo o apoio das pessoas que me amam", declarou Débora em uma publicação.

Imagens de câmeras de segurança, compartilhadas pela cantora mostram o momento em que uma motocicleta para em frente ao imóvel da cantora. Na sequência, Débora abre a porta do carro e é surpreendida pelos criminosos. O vídeo termina com pedidos de socorro da vítima.

Além da agressão, a cantora afirmou estar sendo alvo de ameaças online. Segundo ela, mensagens intimidadoras têm sido enviadas por perfis falsos, envolvendo também pessoas próximas e seu marido. "A polícia já tem todo esse material e está investigando", garantiu.

Débora ainda revelou que, um dia antes do ataque, teve o pneu do carro cortado com uma faca. O veículo estava estacionado no local onde havia realizado um evento.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para obter mais informações sobre o andamento das investigações. Até o momento, não houve retorno.

