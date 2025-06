Vaca sobe em telhado e assusta moradores; veja

Uma cena inusitada surpreendeu moradores de Fernandópolis, no interior de São Paulo, causando espanto entre as pessoas: uma vaca foi flagrada em cima do telhado de uma casa do Bairro Jardim Botelho. O vídeo, gravado pela dona do imóvel na tarde da última terça-feira (3/6), viralizou nas redes sociais.

A responsável pelo registro é a doméstica Elediane Canteiro, moradora da residência onde tudo aconteceu. Ela conta que ouviu barulhos incomuns vindos do telhado e, ao sair para verificar, se deparou com o animal caminhando calmamente sobre as telhas. "Meu Deus, o que vou fazer com essa vaca?", questiona no vídeo. Ao fundo, é possível ver outro animal, indicando que não era um caso isolado.

Em entrevista ao G1, Elediane ressaltou que essa não foi a primeira vez que um dos animais subiu no telhado. "Já tinha subido o bezerro e quebrado uma telha. A gente achou que não iria subir mais, mas, por volta das 13h30, subiu de novo. Acabei gravando, senão ninguém iria acreditar", afirmou. Ela suspeita que os animais tenham sido atraídos pelas folhas de uma árvore próxima, possivelmente em busca de alimento.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para ajudar no resgate, mas, ao chegarem, os animais já haviam descido sozinhos. Segundo as autoridades, o acesso ao telhado foi facilitado por um aterro ao lado da casa, que criou um desnível permitindo essa mobilidade.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, uma vez que parte das telhas foi destruída, ninguém se feriu. Para evitar novos incidentes, o marido de Elediane improvisou uma contenção com fio para impedir que as vacas retornem ao telhado. "A gente achava que não era possível uma vaca subir no telhado. Ficamos com medo de que pulassem para a casa vizinha, onde o telhado não é tão resistente", disse ao G1.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, com milhares de compartilhamentos e comentários. Internautas se divertiram com a situação inusitada, transformando o vídeo em meme. Já os animais foram encaminhados a um local apropriado, onde estão em segurança.