Padre desaparecido é encontrado preso em telhado

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O padre José Adeilton da Silva, de 40 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira (23/05), foi encontrado no sábado (24/05) preso no telhado de uma casa em Pilar, na região metropolitana de Maceió, capital de Alagoas. Segundo a Diocese de Penedo, ele sofreu uma queda enquanto realizava um reparo e não conseguiu pedir ajuda.

O padre tentava consertar um vazamento quando caiu e ficou preso entre o forro e a estrutura do telhado. Sem celular e sem conseguir se mover, ele gritou por socorro, mas não foi ouvido. A família estranhou o sumiço e buscou a polícia. Durante as buscas, ele foi encontrado com uma torção no tornozelo e desidratado.

Em mensagem aos fiéis, o padre explicou que o acidente ocorreu por volta das 10h30 de sexta-feira, durante um trabalho de manutenção em sua casa. Ele caiu e machucou o pé direito, o que o impossibilitou de se levantar. Sem celular, não conseguiu pedir socorro.

"Confesso que aquela situação foi muito complicada para solucionar o problema ou pedir ajuda aos vizinhos", escreveu.

Ele foi atendido no Hospital de Pilar e depois transferido para a UPA de Coruripe, acompanhado pelos pais e pela irmã, que é enfermeira. Segundo nota divulgada pela Diocese, o padre passa bem e agradeceu pelas orações e gestos de solidariedade.

José Adeilton é administrador da Paróquia São Luiz Gonzaga, em Arapiraca, há cerca de três anos. Seu desaparecimento mobilizou fiéis, a Diocese e equipes da Polícia Militar, que também participaram das buscas. Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado.