Caminhão tomba e libera 14 milhões de abelhas

crédito: Gabinete do Xerife do Condado de Whatcom

Mais de 14 milhões de abelhas polinizadoras se espalharam por uma região rural próxima à cidade de Lynden, no estado de Washington, nos Estados Unidos, após o tombamento de um caminhão carregado com colmeias comerciais. O acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (30/5), quando o motorista perdeu o controle ao tentar fazer uma curva fechada. A estrada ficou fechada para a recuperação das abelhas. A rodovia foi liberada no domingo.

Apesar da gravidade do acidente, o condutor não ficou ferido. No entanto, o impacto fez com que mais de 30 toneladas de caixas contendo colmeias fossem lançadas à margem da estrada, liberando milhões de abelhas na natureza.

Inicialmente, o Gabinete do Xerife do Condado de Whatcom divulgou uma estimativa de que cerca de 250 milhões de abelhas haviam escapado. O número foi posteriormente corrigido para aproximadamente 14 milhões, com base no número de colmeias envolvidas e na média de abelhas por colmeia, que varia entre 40 mil e 60 mil indivíduos.

O incidente mobilizou mais de 20 apicultores locais, além de equipes de emergência e especialistas em abelhas. A estratégia de resgate envolveu permitir que os enxames, ao longo das horas, retornassem espontaneamente às colmeias guiadas por suas respectivas rainhas.

“Agradecemos à maravilhosa comunidade de apicultores: mais de duas dezenas compareceram para garantir que o resgate das abelhas fosse o mais bem-sucedido possível”, publicou o Gabinete do Xerife nas redes sociais.

Durante os trabalhos, alguns socorristas foram picados, mas não houve relatos de ferimentos graves. A estrada foi interditada temporariamente e a população foi orientada a manter distância de pelo menos 200 metros da área afetada. As autoridades ressaltaram que não havia risco à saúde pública, exceto para pessoas com alergia a picadas de abelha.

A operação de resgate das abelhas levou entre 24 e 48 horas. Segundo as autoridades, as caixas danificadas foram recuperadas, restauradas e colocadas novamente em uso. No domingo, a rodovia foi reaberta ao tráfego.

Ainda não foi divulgada a quantidade exata de abelhas recapturadas, mas especialistas, como o professor Gene Robinson, da Universidade de Illinois, afirmam que é possível recuperar boa parte dos enxames após esse tipo de incidente, especialmente quando há ação rápida dos apicultores.

As causas do acidente ainda estão sob investigação, e o nome do motorista envolvido não foi divulgado pelas autoridades locais.