BH tem projeto para preservação e multiplicação de abelhas solitárias

Em Belo Horizonte há um projeto de preservação e multiplicação de abelhas solitárias, realizado no Parque Estadual Serra Verde, ao lado da Cidade Administrativa. Pelo fato das abelhas serem ameaçadas por queimadas e desmatamento, a ação busca garantir o equilíbrio da biodiversidade, uma vez que os animais são responsáveis pela polinização de inúmeras plantas nativas e cultivadas. O projeto Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF).

“Sem a polinização, tanto a renovação das matas e florestas como a produção de frutas e grãos ficariam comprometidas. Cerca de 85% das plantas com flores do planeta dependem dos polinizadores para serem fecundadas”, explica a coordenadora de Pequenos Animais da Emater-MG, Márcia Portugal.

As abelhas solitárias possuem a glossa, um tipo de língua, mais comprida que as demais, o que faz com que só elas consigam atingir o pólen e o néctar de determinadas plantas.

‘Ninhos’

Para facilitar a reprodução das abelhas, "ninhos" -- pedaços de troncos de árvores ou de bambus com vários buracos -- estão distribuídos no parque. Os tamanhos dos orifícios são variados, uma vez que as abelhas solitárias podem ter entre cinco milímetros até cinco centímetros, de acordo com Márcia Portugal.

As abelhas procuram esses “ninhos” após serem fecundadas. “Ao encontrar o local, ela coloca um ovo com alimentos, como pólen, pequenos insetos e até aracnídeos. Tudo isso servirá para a larva se desenvolver. Em seguida, ela fecha este orifício e não terá mais contato com a cria, que irá nascer após algumas semanas”, explica a coordenadora da Emater-MG.

O projeto existe desde 2021 e, atualmente, há cerca de 50 “ninhos” espalhados pelo Parque Estadual Serra Verde. Eles são catalogados e vistoriados regularmente para verificar se foram utilizados por alguma abelha para reprodução.

Gerente do parque, André Santana afirma que, para saber o resultado do trabalho de reprodução, ainda serão necessários estudos específicos. Por isso, o espaço está aberto para pesquisadores interessados em avaliar a iniciativa.

“O objetivo inicial sempre foi aumentar a oferta de nichos para reprodução das abelhas solitárias nativas que sabemos serem importantes e diversas para o ambiente. E, com isso, abriu-se um leque de oportunidades de pesquisas e estudos para se entender melhor o sucesso do projeto e a real conservação das abelhas. Dessa forma, estudos quantitativos e qualitativos da ecologia das abelhas e do comportamento delas se tornam essenciais”, afirma André Santana.

Márcia Portugal ressalta também que o projeto ajuda a monitorar o nível de preservação de uma região. “Elas são bioindicadoras. Em ambientes degradados não encontramos essas abelhas. Ou seja, onde há abelhas solitárias, você sabe que aquele ambiente está se regenerando ou está bem conservado”, explica.

Abelhas solitárias

Existem mais de 30 mil espécies de abelhas no mundo, sendo 80% abelhas solitárias. No Brasil são mais de 4 mil espécies desse tipo. Elas são responsáveis, por exemplo, pela polinização de orquídeas, abóboras e frutas como acerola, abacate, melancia, goiaba e outras. (Com informações da Agência Minas)

