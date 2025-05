Operação Favo de Mel: furtos de colmeias em MG entram na mira da polícia

Denúncias recorrentes de apicultores em Andrelândia, no Sul de Minas Gerais, relatando furtos de colmeias, levaram a uma operação da Polícia Civil (PCMG) no município nessa terça-feira (27/5). A cidade é conhecida por sua expressiva produção de mel.

“Os levantamentos realizados nos últimos meses apontaram para dois suspeitos que estariam atuando no furto e posterior extração do mel das estruturas subtraídas”, disse a Polícia Civil em comunicado nesta quarta (28/5).

Ainda de acordo com a instituição policial, a Justiça autorizou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra os investigados. Com isso, foram localizadas 56 colmeias em terras vinculadas aos suspeitos.

“Parte do material apresentava marcações de outros apicultores, enquanto outra parte estava com os sinais de identificação deliberadamente suprimidos, o que indica tentativa de ocultação da origem ilícita”, explicou a PCMG. As investigações prosseguem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia