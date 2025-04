Abelhas e marimbondos no telhado: saiba quando agir e chamar ajuda

Ninguém espera encontrar uma colônia de abelhas ou marimbondos vivendo no telhado de casa, mas esse tipo de situação é mais comum do que parece, especialmente durante estações mais quentes. Com as temperaturas elevadas e a busca natural por locais protegidos, esses insetos acabam formando colmeias e ninhos em frestas e beirais.

Embora as abelhas sejam essenciais para o meio ambiente, a presença descontrolada em locais urbanos pode representar riscos, especialmente para pessoas alérgicas a picadas. Já os marimbondos são naturalmente mais agressivos e exigem ainda mais cautela.

Leia mais:

Primeira regra: nunca tente remover por conta própria

A aproximação amadora pode provocar ataques em grupo, o que é extremamente perigoso. Mesmo que o ninho pareça pequeno ou inativo, qualquer interferência sem preparo técnico pode colocar sua saúde em risco e provocar acidentes graves, inclusive com vizinhos.

Abelhas e marimbondos reagem com agressividade a qualquer tentativa de remoção ou barulho próximo ao ninho. Portanto, mantenha distância e avise os demais moradores da casa.

Quem chamar em caso de infestação de abelhas e marimbondos

Em casos como esse, o mais indicado é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar (193), que possui equipes treinadas para lidar com remoção segura desses insetos.

Algumas prefeituras também possuem centros de zoonoses ou parcerias com apicultores especializados, que realizam a retirada de colmeias de forma adequada, sem causar dano ao meio ambiente. O ideal é buscar orientação junto à Defesa Civil ou Secretaria de Meio Ambiente do seu município.

Diferença entre abelhas e marimbondos: entenda o risco

Embora visualmente diferentes, abelhas e marimbondos podem ser confundidos por quem não está habituado. As abelhas são mais peludas e arredondadas, e geralmente não atacam sem provocação. Já os marimbondos têm corpo mais fino, lisos e são mais reativos a aproximações.

Saber distinguir ajuda a entender o tipo de abordagem que deve ser adotada, mas em ambos os casos o procedimento correto é sempre evitar intervenções diretas.

Como evitar infestações futuras

Diante de uma infestação de abelhas e marimbondos, o mais importante é manter a calma, evitar qualquer contato direto e buscar ajuda especializada. Para evitar que esse episódio aconteça siga as instruções: