MG: homem mata irmão por disputa de terras

Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite desse sábado (5/4), na zona rural de Andrelândia, na Zona da Mata Mineira. O crime aconteceu em um sítio na comunidade dos Costas e, segundo a Polícia Militar (PMMG), teria sido motivado por uma disputa de herança familiar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima morava com a mãe em um sítio próximo ao local do crime. Durante a noite de sábado, um conhecido da família chegou ao imóvel e convidou o homem para ir até o sítio dele, levando uma sacola com peixes e uma garrafa de cachaça.

A mãe da vítima tentou impedir que o filho saísse, temendo um possível encontro com o outro filho, que já teria tentado matar a vítima três vezes anteriormente, inclusive com armas de fogo. As outras tentativas estariam relacionadas a disputas pela propriedade de um sítio da família.

Ainda segundo o relato da mãe, a vítima, já alcoolizada, acabou cedendo ao convite do amigo do suspeito e foi até o local. Momentos depois, ela decidiu ir atrás do filho, e, ao se aproximar da casa, ouviu disparos de arma de fogo. Escondida na lateral da residência, a mulher afirma ter visto o suspeito e o amigo fugirem em uma motocicleta rumo à cidade de São Vicente de Minas.

Ao entrar na casa, encontrou o filho agonizando na cozinha. Ela então pediu ajuda a vizinhos, sendo socorrida por um morador da região que constatou que a vítima já estava sem vida.

A perícia foi acionada e constatou duas perfurações de arma de fogo: uma no rosto e outra no peito da vítima. Nenhum cartucho foi encontrado na cena, mas a carteira com a CNH do suspeito foi localizada e recolhida pela equipe da perícia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária de plantão. Após diligências realizadas nas cidades de Andrelândia, São Vicente de Minas e São João del-Rei, os dois suspeitos foram localizados e presos. A Polícia Civil investiga o caso.