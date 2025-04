MG: comerciante bate em freguês, atira para o alto e é preso

Uma discussão no fim do expediente de um bar terminou com um dos clientes do estabelecimento ferido e com o dono do botequim preso, na madrugada desta segunda-feira (7/4), em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas. Um tiro chegou a ser disparado.

O comerciante de 35 anos contou que, pouco antes de ser detido que pretendia fechar o bar, um dos clientes que ainda permanecia no local não teria aceitado bem a decisão do encerramento do expediente. O freguês queria continuar bebendo e o dono queria fechar.

Houve briga e, para afastar o homem, o comerciante deu um tiro com um revólver para o alto. A ação não funcionou e o cliente partiu para cima. O proprietário reagiu, acertando uma coronhada no homem.

Uma equipe da Polícia Militar ouviu o tiro e foi até o local, mas ao chegar lá, além dos ânimos terem sido acalmados, ninguém quis contar o que acontecera ali. A vítima tinha ido embora.

No entanto, a partir de uma denúncia via 190, os militares voltaram ao local e pressionaram o proprietário a informar o que havia se passado. Os policiais ainda encontraram o freguês, ferido na orelha esquerda por conta da pancada. Ele foi levado para o Pronto Socorro Municipal de Presidente Olegário.

O empresário foi preso e contou que a arma de fogo e algumas munições eram mantidas no bar. Eram 50 munições calibre 9mm, 12 munições calibre .38 intactas, três munições 380 intactas e um cartucho calibre 38 deflagrado. Tudo o armamento foi apreendido.

