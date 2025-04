Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três crianças foram feridas por balas de borracha durante um confronto entre policiais militares e moradores do Bairro São Geraldo, Região Leste de Belo Horizonte, nesse domingo (6/4). A PMMG teria recebido um chamado para averiguar uma denúncia de homens armados no local e a suspeita de um homicídio, mas não foi possível confirmar as informações. No local, havia uma festa que seria promovida pelo deputado estadual Bim da Ambulância e pelo influencer Nino Abravanel.

De acordo com a polícia, os militares foram recebidos com hostilidades e, por isso, foi pedido reforço no local. Mesmo com a chegada de mais viaturas, objetos foram jogados na direção das autoridades.

Em reação, os policiais teriam utilizado tiros de balas de borracha e uma granada de efeito moral. Após o tumulto, uma criança ficou caída com ferimento na perna direita. Ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento Leste acompanhada dos pais.

Posteriormente, outras duas crianças deram entrada na UPA com ferimentos de balas de borracha.

Evento clandestino

Ainda conforme informações da PM, o evento realizado no local era clandestino, pois não havia alvará de funcionamento.

O deputado Bim da Ambulância negou ter organizado o encontro e disse que apenas acompanhava o influencer Nino Abravanel que, por sua vez, nega ser o responsável pela festa.

