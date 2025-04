BH: assalto à mão armada motivado por dívida com agiota é flagrado pela PM

Um assalto à mão armada contra dois jovens foi flagrado por uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (2/4). Um dos assaltantes confessou que resolveu roubar para quitar uma dívida de R$ 200 com um agiota.

Segundo o boletim de ocorrência, dois jovens de 21 e 22 anos, estavam voltando da academia quando foram parados na rua por dois suspeitos em uma moto. Os suspeitos apontaram uma arma contra eles e pegaram os celulares deles.

Uma viatura da polícia patrulhava a rua no momento da abordagem e as vítimas acenaram para os policiais. Neste momento, os suspeitos perceberam que seriam pegos, jogaram os celulares no chão e fugiram. Conforme a PM, os assaltantes seguiram em fuga durante 20 minutos, enquanto ignoravam ordens de parada e eram acompanhados pelo helicóptero Pegasus.

De acordo com os registros, os suspeitos atingiram a contramão de várias vias, em alta velocidade, e quase atropelaram duas mulheres, sendo que uma delas caiu. Eles chegaram à Rua Teófilo Pires, no bairro Boa Vista, quando se viram presos em uma rua sem saída.

O condutor freou a moto e os dois caíram no chão de forma violenta, mas, mesmo lesionados, tentaram pular muros de casas para seguir na fuga.

Os suspeitos foram abordados e, com eles, os militares encontraram uma arma de calibre 22 com oito munições. Um deles, de 23 anos, confessou aos policiais que, ainda na quarta-feira, teria que pagar uma dívida de R$ 200 reais a um agiota. Por isso, chamou um amigo, de 21, para arrecadar esse dinheiro em roubo, mas foram pegos na primeira tentativa.

Os dois foram levados à UPA Centro-Sul para serem medicados e, na sequência, encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso. Já a moto foi multada cinco vezes, sendo uma das multas por direção perigosa.