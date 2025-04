Carro capota no Anel Rodoviário e motorista tem braço amputado

Um homem de 40 anos teve um braço amputado em acidente ocorrido nesta quarta-feira (2/4) no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG), o veículo estava na altura do Bairro Palmares, na Região Nordeste, no sentido Sabará.

A corporação informou que o carro, um Fiat Pálio, capotou e, durante o acidente, um dos braços do condutor acabou sofrendo uma laceração e amputação traumática. Apenas o motorista ocupava o veículo. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

Enquanto uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocava para o endereço, uma ambulância do Samu chegou primeiro ao local, e informou que a vítima não estava presa, nem retida, por isso, a intervenção dos militares foi dispensada.

Ainda de acordo com os bombeiros, o braço lacerado e amputado estava próximo ao corpo do motorista e foi recolhido. O Samu informou que a vítima não perdeu a consciência e foi necessário conter rapidamente o sangramento.