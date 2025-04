Homem morre e duas pessoas ficam feridas em capotamento na MG-251

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após uma caminhonete capotar na MG-251, em Coração de Jesus, no Norte de Minas na manhã desta terça-feira (1º/4). O acidente aconteceu a cerca de 15 quilômetros do município, onde o motorista perdeu o controle do veículo, colidiu contra uma árvore e tombou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), três pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Uma das vítimas foi jogada para fora e morreu no local. Um homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com suspeita de trauma na medula.

Já uma mulher, que ficou presa às ferragens, sofreu amputação da perna direita e apresentava dores na região pélvica. Ela foi resgatada pelo Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) e encaminhada para atendimento médico.

Equipes do Samu de Coração de Jesus e Montes Claros prestaram socorro às vítimas. A Polícia Militar permaneceu no local para isolar a área até a chegada da perícia da Polícia Civil.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice