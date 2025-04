Criança e mulheres morrem em acidente com carreta de minério

Um menino de quatro anos e duas mulheres, sem idades divulgadas, morreram em um acidente envolvendo um carro e uma carreta com minério na rodovia MG-129, em Catas Altas, na Região Central de Minas Gerais, na tarde dessa segunda-feira (31/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os veículos bateram de frente. O teto do carro foi prensado e os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens.

A princípio, os bombeiros tiveram a informação de que quatro pessoas estariam no carro, incluindo um bebê. Porém, a família constatou que o bebê não estava na viagem com as mulheres e a outra criança.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou os corpos para o Instituto Médico-Legal (IML). O motorista da carreta não se feriu.

A causa do acidente ainda não foi divulgada.