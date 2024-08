Um motorista de um micro-ônibus escolar perdeu o controle e atingiu um poste, que caiu em cima do veículo, em Catas Altas da Noruega, na Região Central de Minas. Portões de duas residências da Rua Lava Pés, 178, no centro do município, também foram atingidos. O caso aconteceu nessa terça-feira (13/8), e apenas o condutor estava dentro do ônibus.

O corpo de bombeiros de Conselheiro Lafaiete foi acionado para a ocorrência. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado. Ele foi retirado consciente e estável, com suspeita de fraturas em um dos braços e em uma das pernas. O condutor foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Maternidade São José para cuidados médicos.





De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no local do acidente, a viga de uma das residências atingidas estava prestes a ceder. Foi necessário realizar a estabilização para garantir a segurança das equipes de resgate e da vítima.

Acidentes com vans

Ao menos três incidentes envolvendo transportes escolares, além desse em Catas Altas da Noruega, aconteceram em Minas este ano.







Em 16 de julho, um acidente entre uma van escolar e uma motocicleta deixou sete crianças feridas em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. Testemunhas que estavam no local precisaram ajudar a estabilizar o veículo que capotou e, depois, retirar os alunos até a chegada das equipes de resgate.

O veículo transportava 22 alunos, seis a mais do que a capacidade permitida, e teria perdido o freio. Desgovernada, a van atravessou uma avenida de grande movimento, bateu em um motociclista, em outros três carros e capotou. Uma criança, de 11 anos, sofreu ferimentos graves no braço e no ombro esquerdos. Ela também se queixava de dor na cervical. As demais tiveram ferimentos leves.





Em 25 de abril, uma criança, de 2, morreu atropelada por uma van escolar que havia deixado a prima dela em casa pouco antes. O acidente foi no Bairro Amarantes, em Betim, na Grande BH.





Também em abril, no dia 19, uma van escolar caiu em um barranco em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Havia 15 alunos, entre 12 e 14 anos, dentro do veículo, 10 deles sofreram ferimentos leves. Testemunhas ajudaram a retirar as vítimas. O veículo não tinha licença para transportar alunos. De acordo com a Prefeitura de Nova Lima, o licenciamento anual do veículo estava em dia, mas não regular para fazer o transporte escolar.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa