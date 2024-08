Entre as operações especiais detalhadas pela PBH, estão 1,4 mil viagens de ônibus a mais

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) será realizado em todo o país neste domingo (18/8). Com isso, algumas operações especiais de trânsito e transporte serão realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. A abertura dos portões para realização das provas será às 7h30 para quem fará a prova no turno da manhã e às 13h para o turno da tarde.





Ao menos 1,4 mil viagens do transporte público serão acrescentadas às linhas que atendem às regiões de locais de prova. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, BPTran e Guarda Municipal vão monitorar o trânsito antes, durante e no final das provas.





Os agentes ficarão responsáveis por preservar as condições de segurança dos pedestres, fluidez do trânsito e a acessibilidade aos locais dos exames.





A PBH alerta aos candidatos que vão realizar as provas na região da Pampulha e nas proximidades do Mineirão que fiquem atentos às interdições de vias para a realização do evento BH Stock Festival.

Também serão implantadas proibições de estacionamento para garantir a fluidez do trânsito e o embarque e desembarque seguro dos candidatos nos locais de prova. As proibições serão implantadas já no sábado (17/8), a partir das 16h.





Confira os locais com proibições de estacionamento por regional





Regionais Barreiro/Oeste





- Rua Walter Guimarães Figueiredo, entre Av. Prof. Mário Werneck e Rua Vitório Magnavacca, no bairro Buritis;

- Avenida Prof. Mário Werneck, entre Ruas Líbero Leone e Rua José Rodrigues Pereira, no bairro Buritis;

- Rua Líbero Leone com Avenida Prof. Mário Werneck, bairro Buritis;

- Rua Juruema com Rua Líbero Leone, bairro Buritis;

- Avenida Prof. Mário Werneck, entre Avenida Senador Lima Guimarães e Rua Paulo Piedade Campos, sentido UNI-BH, bairro Buritis;

- Avenida Prof. Mário Werneck, entre a Avenida Senador Lima Guimarães e Rua Paulo Piedade Campos, bairro Buritis;

- Avenida Prof. Mário Werneck, entre Ruas Paulo Piedade Campos e Walter Guimarães Figueiredo, sentido UNI-BH, bairro Buritis;

- Avenida Silva Lobo, 1.730 – ponto de ônibus e vagas de deficiente, bairro Nova Granada;

- Rua Sarzedo, 31, para embarque e desembarque de candidatos, bairro Prado.







Regional Centro-Sul

- Avenida Brasil, entre Avenida Cristóvão Colombo e Rua Sergipe

- Avenida Brasil, entre Rua Sergipe e Rua Alagoas

- Rua Cláudio Manoel, entre Avenida Brasil e Rua Alagoas

- Avenida Afonso Pena, entre Ruas Cambuí e Cobre

- Avenida Afonso Pena, entre Rua Cobre e ponto de ônibus

- Rua Cobre, entre acesso à FUMEC e Rua Oliveira (lado direito)





Regionais Nordeste/Leste





- Rua Paru, entre a Rua Caconde e Rua São Bartolomeu, bairro Nova Floresta;

- Rua Botucatu, entre a Rua Jacuí e Rua Horta Barbosa, bairro Nova Floresta;

- Rua Walter Ianini, entre a Rua Anapurus/Rua Jacuí e Anel Rodoviário, bairro

São Gabriel;

- Rua Ana Pereira de Menezes, entre a Rua Onésimo Sepúlveda e Silva/ Rua

São Gregório e Rua Walter Ianini, bairro São Gabriel;





Regionais Noroeste/Pampulha





- Rua Padre Demerval Gomes, entre a Avenida Dom José Gaspar e a Rua Dom Lúcio Antunes, bairro Coração Eucarístico;

- Rua Dom Lúcio Antunes, entre as Ruas Padre Demerval Gomes e Padre Pedro Evangelista, bairro Coração Eucarístico;

- Rua Dom José Gaspar, entre as Ruas Padre Demerval Gomes até Coração Eucarístico de Jesus, bairro Coração Eucarístico;

- Rua Padre Pedro Evangelista, entre a Avenida Dom José Gaspar e a Rua Dom Lúcio Antunes, bairro Coração Eucarístico.





Regionais Venda Nova/Norte





- Rua José Dias Vieira, bairro Rio Branco

- Rua Julita Nunes Lima, bairro Minascaixa

- Rua João Nascimento Pires, bairro Jaqueline

- Rua Orlando Mendes, bairro Jaqueline