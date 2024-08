Alunos praticando aula de defesa pessoal no Colégio e Pré-vestibular Determinante

A rotina de um vestibulando é, sem dúvidas, intensa e cheia de desafios. Entre pilhas de livros, resumos, simulados e aulas, os estudantes se dedicam de corpo e alma para alcançar seus objetivos nos vestibulares mais concorridos do país.

Com tanta pressão e responsabilidades, é comum que eles se vejam presos a uma rotina estressante e exaustiva, muitas vezes negligenciando aspectos essenciais de suas vidas, como o cuidado com a própria saúde.

A rotina de estudos extensiva, que muitas vezes se estende por horas a fio, pode levar ao esgotamento físico e mental, prejudicando o desempenho nos estudos e, consequentemente, nas provas.

Entender que a preparação para o vestibular não deve ser apenas uma maratona intelectual, mas também uma jornada de equilíbrio e bem-estar, é crucial nessa jornada.

A importância da saúde mental e física

A saúde mental e física são pilares fundamentais para um bom rendimento nos estudos. Estar fisicamente ativo não apenas melhora a saúde geral do corpo, mas também tem um impacto direto na saúde mental. Exercícios físicos ajudam a liberar endorfinas, os hormônios da felicidade, que combatem o estresse e a ansiedade, comuns entre os vestibulandos.

Além disso, a prática regular de atividades físicas melhora a qualidade do sono, aumenta a energia e a concentração, fatores essenciais para um estudo eficiente.

Como inserir a atividade física na rotina corrida

Mesmo com uma rotina corrida e cheia de compromissos, é possível e altamente recomendável inserir a atividade física no dia a dia. Investir na atividade física durante o período de preparação para o vestibular pode parecer um desafio adicional, mas os benefícios são imensos e valem cada minuto dedicado.

É uma maneira eficaz de manter o corpo e a mente saudáveis, criando um equilíbrio que resulta em um desempenho acadêmico superior.

Para aqueles que têm uma agenda apertada, existem várias maneiras de integrar exercícios físicos na rotina sem comprometer o tempo de estudo:

Exercícios de alta intensidade e curta duração (HIT)

São treinos rápidos, de 15 a 30 minutos, que alternam entre exercícios de alta intensidade e períodos curtos de descanso. São eficazes para melhorar a resistência cardiovascular e queimar calorias.

Caminhadas rápidas

Uma caminhada de 20 a 30 minutos, ao ar livre, pode ser extremamente revigorante. É uma ótima maneira de arejar a mente após horas de estudo.

Alongamento

Sessões de alongamentos podem ser feitas em qualquer lugar e ajudam a reduzir o estresse, melhorar a flexibilidade e a postura.

Pequenas atividades diárias

Subir escadas ao invés de usar o elevador, andar de bicicleta ou até mesmo pequenas pausas para alongar durante os estudos fazem uma grande diferença.

Conheça o Colégio e Pré-vestibular Determinante

O quadro com uma mecha de cabelo é tradição do aprovado no Determinante. Divulgação

No Determinante, compreendemos a importância de um preparo integral para o vestibular, que inclui tanto o desenvolvimento intelectual quanto o cuidado com a saúde física e mental. Nossos alunos são incentivados a adotar um estilo de vida equilibrado, onde a prática de atividades físicas é integrada ao cotidiano escolar.

Convidamos você a conhecer mais sobre nosso método de ensino, infraestrutura e as inúmeras atividades que oferecemos para promover o bem-estar dos nossos estudantes. Acesse nosso site e descubra como podemos ajudar você a alcançar seus objetivos no vestibular.