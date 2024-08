As vias do entorno do Mineirão serão interditadas para a Stock Car a partir das 9h da próxima terça-feira (13/8), segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Em coletiva nesta sexta-feira (9/8), também foram apresentadas as medidas de mobilidade e segurança que serão adotadas para a realização do evento, que acontece entre os dias 15 e 18 deste mês.





Dentre as principais mudanças, estão a mudança de sentido de algumas vias e a implementação de sinalização, além do reforço do transporte coletivo na capital.

“Esse é o maior evento automobilístico da América do Sul, transmitido para 153 países ao vivo, com certeza vai ter muita geração de emprego e vai movimentar muito a nossa economia, e nos mobilizamos com essa cooperação técnica, essa grande tarefa para este período”, declarou o superintendente da Sudecap, Henrique de Castilho Marques de Sousa.





Circulação e locomoção

Para facilitar o acesso e a saída de moradores e participantes do evento, algumas vias nos bairros São José e São Luiz terão os sentidos alterados e algumas linhas de ônibus terão os itinerários modificados. Para garantir a segurança no cruzamento da Avenida Otalício Negrão de Lima com a Alameda dos Flamboyants, também será implantado um semáforo operacional. Motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo devem estar atentos a faixas que serão afixadas nesses trechos para informar sobre as mudanças.





Apesar de o evento acontecer no entorno da Esplanada do Mineirão, a entrada do público no evento será realizada pela Alameda das Palmeiras, ao lado do Mineirinho. Como haverá restrições de estacionamento na região, recomenda-se o uso de transporte coletivo, táxi, aplicativos ou serviços de transporte fretado.





Diversas linhas de ônibus que partem das estações de integração terão acréscimo de viagens para atender os participantes do evento, na ida e no retorno. As linhas que param na Avenida Antônio Carlos (Estações Mineirão e UFMG) e nas proximidades do Mineirinho são:

Estações da Área Central (Tamoios, Carijós, Rio de Janeiro e São Paulo): 50, 51, 5250, 61 e 63

Estação Pampulha: 50, 51, 52, 63, 64, 67 e 525

Estação Venda Nova: 61, 63 e 64

Estação Vilarinho: 65, 67, 68 e 6350

Estação São Gabriel: 8551, 503 e 504

Estação Barreiro: 6350

Região Centro-Sul: 5106

Outras linhas: 5102, 5250, 5401 e suplementares S53 e S54

O ponto de táxi será implantado na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Princesas e a Rua Rebelo Horta, em direção à Avenida Antônio Carlos. O local para embarque e desembarque de veículos de aplicativo também será na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as alamedas dos Coqueiros e das Princesas.





Será criada uma área reservada de ônibus e vans fretadas na Avenida Antônio Abrahão Caram, próximo à portaria da UFMG, entre a Alameda dos Coqueiros e a Avenida Antônio Carlos.





A Stock Car também disponibilizará serviço particular de ônibus com traslado direto até o Mineirinho. O valor de ida e volta por dia de evento será de R$99 e o público poderá escolher partir da Savassi, Belvedere, Lourdes e Estoril. Por se tratar de serviço oficial, é o único que poderá passar pelas áreas de bloqueio, permitindo que os participantes cheguem ao evento de forma rápida e prática, sem se preocupar com o trânsito e os desvios ao redor do Mineirão.





Stock Car em BH: pista começa a ser montada no entorno do Mineirão

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) irão operar o trânsito no local, somando cerca de 120 agentes no local do evento e no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).





Linha especial

No sábado (17/8) e no domingo (18/8), Belo Horizonte ainda contará com a linha especial 5050, com embarques na Savassi e na Área Central e desembarque na Avenida Antônio Abrahão Caram, próximo à portaria da UFMG.





Os ônibus vão sair a cada 15 minutos da Avenida Cristóvão Colombo, 519, a partir das 7h. Na Área Central, terá paradas na Avenida Paraná, 161 (em área externa em frente à Estação Carijós), e na Avenida Santos Dumont, 481 (em área externa em frente à Estação Rio de Janeiro).





Stock Car: Justiça exige provas de diminuição dos impactos do evento

Após o evento, os ônibus retornam para as duas regiões a partir das 16h, a cada 15 minutos ou conforme demanda, com a última viagem programada para as 21h. No local de embarque, na Avenida Antônio Abrahão Caram, será implantada uma área de pagamento antecipado, com o Cartão BHBUS ou QR Code no aplicativo BHBus+, não sendo aceito pagamento em dinheiro.





Estacionamento

O estacionamento do Mineirinho será permitido apenas para veículos que fizeram a compra antecipada, com entrada pelo portão 1 e saída pelo portão 2, ambas na Avenida Chaffir Ferreira.





Também haverá duas áreas de estacionamento para acesso dos veículos com pessoas que tenham credencial, sendo elas: Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Princesas e a Rua Rebelo Horta; e Avenida Presidente Carlos Luz, entre a Rua Conceição do Mato Dentro e a Avenida Alfredo Camarate.





Stock Car em BH: Justiça nega liminar da UFMG contra o evento

Para pessoas com deficiência (PcD), idosos e pessoas com mobilidade reduzida, será criado um serviço gratuito com vans entre 8h e 22h. As vans partem das áreas de estacionamento da Avenida Presidente Carlos Luz.





Segurança

Equipe no COP-BH auxiliará na segurança da Stock Car Jair Amaral/EM/D.A. Press

A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção manterá a Guarda Civil Municipal com a atenção voltada para a Stock Car com um efetivo de mil agentes nos seis dias em que haverá a reserva do espaço (13 a 18 de agosto). Uma equipe de 250 guardas municipais estará atuando no local no sábado e no domingo e os demais agentes se dividirão ao longo dos outros dias.





Cerca de 180 servidores, entre fiscais, agentes de campo e supervisores estão escalados para atuar nos quatro dias da Stock Car.





Stock Car em BH: avenidas são interditadas na Pampulha para obras

O Centro Integrado de Operação de Belo Horizonte (COP-BH) irá ativar Postos de Comando presenciais no sábado e no domingo, das 10h às 21h, mas o monitoramento da região começará já no dia 13 por meio da visualização das imagens das 4.589 câmeras espalhadas pelas regionais.





A regulação de ambulâncias e profissionais contratados pelos organizadores da Stock Car será de responsabilidade do SAMU. Os médicos do serviço serão responsáveis por classificar a gravidade dos casos, o tipo de atendimento que será empenhado e a unidade de saúde em que a vítima será encaminhada, se necessário. A frota regular de ambulâncias atuará como apoio se necessário.





Limpeza

A limpeza da área de realização da prova da Stock Car é de responsabilidade dos organizadores do evento, mas a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) vai atuar para minimizar o impacto nos arredores.





Entre os dias 15 e 18 de agosto, cerca de 50 garis vão trabalhar nas áreas próximas à Stock Car, e a SLU vai disponibilizar dois caminhões pipas e mais seis garis para reforço nas ações de lavação das vias públicas. Cerca de 20 gestores operacionais vão se revezar em ações de monitoramento, fiscalização contratual e acompanhamento dos serviços de limpeza urbana.