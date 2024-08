Um homem acusado de estuprar crianças em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi preso nesta quinta-feira (8/8) em Conceição do Canindé, no Piauí, a 470 km de Teresina. Carlos Henrique Evangelista da Silva foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em outubro de 2019 pela prática de diversos abusos sexuais contra duas crianças menores de dez anos de idade.



O réu teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário de Divinópolis. Ele estava foragido há quase cinco anos, com mandado de prisão registrado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

Paradeiro do suspeito

Somente em maio deste ano, após cinco anos foragido, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar (Caocrim) do MPMG obteve informações de inteligência sobre o possível paradeiro do suspeito.



Conforme o MPMG, os levantamentos indicaram que ele estava escondido no interior do Piauí. Assim, a promotoria formalizou o intercâmbio dos dados e solicitou o apoio do Ministério Público daquele estado para a realização da prisão.

Após investigações de campo realizadas pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Piauí, Carlos Henrique Evangelista da Silva foi preso pela Polícia Militar do Piauí. Ainda segundo o MPMG, o suspeito foi levado para o sistema penitenciário de Simplício Mendes, também no estado nordestino, onde ficará à disposição da Justiça mineira.



*Amanda Quintiliano especial para o EM