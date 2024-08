Acontece na manhã desta sexta-feira (9/8) o velório da jovem Vitória Alves Silva, de 22 anos, morta pelo ex-namorado na Avenida Antônio Carlos, no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha de Belo Horizonte. O velório acontece desde às 6h da manhã no Cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, na Grande BH.







O crime aconteceu no fim da tarde dessa quarta-feira (7/8). Informações da Polícia Militar dão conta de que a vítima foi surpreendida enquanto passava próximo ao número 7525 da via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ela morreu no local.





Após cometer o crime, o homem tentou fugir, mas foi preso ao entrar na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele foi detido por policiais militares do 34º Batalhão. Aos agentes, o homem alegou que cometeu o crime motivado por um episódio de traição. O boletim de ocorrência consta que o homem teria ficado "a tarde toda em seu apartamento planejando tirar a vida da ex-namorada".

O pai da jovem, Renato Xisto, conta que o casal planejava se casar em novembro. “Saíram no domingo para uma festa, ele bebeu muito e ela resolveu terminar o relacionamento. Ele não aceitou o término e cometeu esse crime”, diz.





Três dias antes do crime, o homem, de 27 anos, publicou nas redes sociais: “Infelizmente minha escolha não vai doer em uma só pessoa”. O post do ex-namorado de Vitória foi feito na rede social X, antigo Twitter, às 23h33 do último domingo (4/8).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia