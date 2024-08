Um homem, de 37 anos, foi assassinado dentro de um bar na noite dessa quinta-feira (8/8), no bairro Urca, na Região da Pampulha de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para disparos de arma de fogo no interior do estabelecimento. Dentro do imóvel, os militares encontraram o homem caído com diversas perfurações pelo corpo e já sem vida.





Depois de buscas pelo sistema policial, foi constatado que o homem tinha passagens por roubo e tráfico de drogas no mesmo bar onde aconteceu o homicídio.





Testemunhas que não quiseram se identificar relataram que dois indivíduos se aproximaram da porta do bar em um Honda City. Um deles permaneceu dentro do veículo enquanto o outro desembarcou, entrou no estabelecimento, atirou contra a vítima e voltou para o carro. Os dois fugiram sentido bairro Confisco.

O irmão do homem contou para a PM que a vítima mora em um local próximo ao bar. Na noite de ontem, o irmão saiu de casa depois de receber uma ligação. Dentro do estabelecimento, ele recebeu uma segunda ligação, foi até a porta da loja para atender e voltou para o interior do bar.





O atirador acompanhou a movimentação da vítima, entrou no imóvel atrás dele e atirou. Não se sabe se as ligações estão ligadas com o crime.





A perícia foi acionada e constatou que a vítima foi atingida por disparos na cabeça, tórax e braço direito. O caso será investigado.