Uma mulher de 29 anos viveu momentos de terror ao ser estuprada, espancada e ameaçada pelo marido na madrugada e manhã desta quinta-feira (8/8). As violências aconteceram na frente dos três filhos do casal, no Bairro Letícia, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima conseguiu pedir socorro em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital.





À polícia, o agressor afirmou que o crime teria sido motivado por uma suposta relação extraconjugal por parte da esposa. Em seu depoimento, a mulher contou que, durante a noite, o homem, desconfiado da traição, passou a insistir que ela tivesse relação sexual com ele. Ao receber diversas negativas, ele teria a estuprado.





De acordo com a Polícia Civil, depois da violência, a vítima foi dormir, mas foi acordada com tapas e socos desferidos de forma violenta pelo marido. Ao tentar desviar das agressões e ir para outro cômodo do imóvel, o homem teria pegado uma faca e tentado acertá-la, mas foi interrompido pelo filho mais velho, de 9 anos.





“Quando o agressor estava indo em direção à mulher, os filhos do casal acordaram e um deles, de 9 anos, interferiu na ameaça. Ele começou a gritar com o pai e chorar muito. Nisso, o agressor disse que iria agredi-los também e os mandou sair do local. Nisso, ele pegou a vítima pelo pescoço e começou a enforcá-la”, relata a delegada Marina Prado, responsável pela prisão do homem.





Ainda segundo a polícia, a vítima chegou a sofrer uma crise convulsiva e foi levada a uma UPA pelo companheiro. No local, conforme seu depoimento, o homem insistiu que deveria ter matado a mulher e a mandado falar que os ferimentos foram causados por uma queda da escada. Caso contrário, ele mataria ela e sua família.





Durante um momento de distração, a vítima conseguiu pedir ajuda a uma terceira pessoa, que acionou a Polícia Militar. Mesmo diante dos policiais, o homem continuou ameaçando a esposa e afirmou que assim que saíssem do local iria “terminar o serviço que tinha começado".