Uma mulher de 28 anos, grávida de cinco meses, morreu após colisão entre moto e ônibus do transporte público na manhã desta quinta-feira (8/8) na região central de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A vítima estava na garupa da moto. O condutor teve ferimentos leves.

A batida aconteceu no cruzamento das ruas Major Eustáquio e São Sebastião.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros em Uberaba, no momento da chegada de sua equipe, a vítima estava em parada cardiorrespiratória e sendo atendida em unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu). "O médico do Samu informou que a vítima apresentava múltiplas lesões, incompatíveis com a vida, sendo atestado o óbito no local", finalizou a corporação em nota.





Testemunhas relataram para a Polícia Militar (PM) que o acidente aconteceu no momento em que o ônibus realizou uma curva. Em seguida, o motociclista tentou realizar uma conversão à direita, resultando na colisão.





Após o impacto, a vítima teria sido lançada ao solo e arrastada com a motocicleta.





A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e, desta forma, as causas e circunstâncias da ocorrência devem ser investigadas.