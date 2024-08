Além da mais fria do país, a quarta menor temperatura também é do Sul de Minas Gerais

Caldas, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país na manhã desta quinta-feira (8/8). Com isso, a cidade ficou em 1° lugar na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que mede os lugares mais frios. A estação meteorológica da cidade mineira chegou a marcar 5,9°C às 7h de hoje.(Veja lista completa abaixo)





Também no Sul de Minas, Monte Verde também aparece na lista do Inmet. Com temperaturas um pouco mais altas, o município ficou em 4° lugar. Os termômetros da cidade marcaram 6,7°C às 7h.





Além de Minas Gerais, os estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro também têm cidades na lista. Bagé e Quaraí, ambas no Sul do país, ficaram em segundo e terceiro lugares da lista do Inmet. Os dois municípios registraram 6,3°C nesta manhã. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, ficou em último ao registrar 6,9°C.





Frio em BH

Localizada a 462 km da cidade mais fria do país hoje, a capital mineira amanheceu com os termômetros marcando 15,3°C. Apesar de não entrar na lista dos municípios com as temperaturas mais baixas do país, o frio também foi sentido em Belo Horizonte. Na Estação Cercadinho, Região Oeste de Belo Horizonte, a sensação térmica ficou na faixa dos 11,3°C.







As baixas temperaturas continuam durante a tarde?





Para o resto do dia, a região das cidades mais frias, o Sul de Minas, deve registrar um ligeiro aumento nas temperaturas. De acordo com o Inmet, os municípios do Sul de Minas podem sentir os termômetros chegarem a marca de até 33°C. Já em BH e região metropolitana, as temperaturas ficam mais estáveis e devem variar entre 29°C e 31°C.

Veja lista completa de cidades mais frias

Caldas (MG): 5,9°C*

Bagé (RS): 6,3°C

Quaraí (RS): 6,3ºC

Monte Verde (MG): 6,7°C

Nova Friburgo (RJ): 6,9°C