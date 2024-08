O tempo seco e frio permanece nesta quinta-feira (8), em Belo Horizonte. A previsão meteorológica da Defesa Civil indica que o dia será de céu parcialmente nublado com baixa umidade relativa do ar, à tarde.

Na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital mineira, a temperatura mínima foi de 15,3°C e a sensação térmica de 11,2°C, às 6h. Pela tarde, as temperaturas irão subir e a máxima esperada é de 29°C, com umidade relativa do ar em torno de 25%.







Em Minas, a quinta-feira (8/8) é de céu claro a parcialmente nublado nas regiões do Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As regiões Noroeste, Norte e Metropolitana de Minas também terão céu claro a parcialmente nublado, mas com névoa seca. As demais regiões serão de céu claro com névoa seca.