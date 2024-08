Um homem, de 58 anos, foi morto a facadas na noite dessa quarta-feira (7/8), no bairro Duqueza II, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi até a casa do suspeito, de 28 anos, para tratar sobre um imóvel. O documento policial narra que a vítima aluga um imóvel para o suspeito e que houve discussões e brigas anteriores devido a desentendimentos entre os dois.





Na noite de ontem, ao perceber a chegada do proprietário do imóvel, o suspeito saiu de casa com uma faca, se aproximou do homem e deu diversos golpes na face da vítima.





Câmeras de segurança flagraram o crime. Mesmo com o homem caído ao chão, o suspeito segue dando golpes de faca na vítima. Depois do crime, o suspeito subiu na garupa da moto do irmão, de 32 anos, e fugiu.

A esposa do suspeito contou que tentou conter o marido ao perceber a chegada da vítima, mas que não conseguiu. O homem, então, pegou um facão e foi para a rua. A mulher ainda narrou que não presenciou o crime, mas escutou diversos gritos na rua. Ela ficou dentro da casa com a filha pequena e só saiu com a chegada da polícia.





Populares ainda informaram que o suspeito pode ter ido se esconder na casa de parentes no interior. Até o momento, ninguém foi preso.





A perícia foi acionada e esteve no local do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.