No furto à Associação dos Cegos, homem é acusado de levar um notebook que continha um software sofisticado utilizado na realização de exames

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de furtar a sede da Fundação Theodosio Araújo, que abriga a Associação dos Cegos no Bairro Benfica, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nessa terça-feira (6/8). O crime teria acontecido em 29 de julho deste ano. Ele é suspeito também de cometer outras infrações na cidade.





O suspeito foi localizado em uma pensão. Na ação foram apreendidas roupas que coincidem com as usadas nos crimes, além de um telefone celular e um aparelho de televisão relacionados a outros furtos nos quais o investigado estaria envolvido.





No furto à Associação dos Cegos, o homem subtraiu um notebook que continha um software sofisticado utilizado na realização de exames. Até o momento, o aparelho não foi localizado.





Além dos crimes cometidos na cidade mineira, no momento da detenção foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem por roubos cometidos em Barra Mansa e Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.





De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a prisão foi efetuada após a equipe da 7ª Delegacia identificar o suspeito através de imagens de câmeras de segurança dos imóveis furtados. Para localizar o envolvido, os investigadores contaram com os recursos de inteligência artificial do novo sistema de monitoramento disponibilizado pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) de Juiz de Fora.