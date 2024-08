A Prefeitura de Belo Horizonte realizou, nesta quarta-feira (7/8), mais uma operação contra irregularidades no serviço de transporte público. A ação ocorreu em frente à garagem da S&M Transportes, no Bairro São Marcos, Região Nordeste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Agentes da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), da BHTrans e da Guarda Municipal abordaram dois veículos. Foram emitidas cinco autuações, e um veículo teve a Autorização de Tráfego (AT) recolhida devido à irregularidades no elevador. As outras autuações foram por extintor vencido, filtro do ar-condicionado e campainha interna inoperante.

Leia também: Idoso morre durante ritual do Santo Daime na Grande BH

O ônibus que teve a autorização de tráfego recolhida recebeu um adesivo informando que o veículo foi reprovado na fiscalização. O ônibus só poderá voltar a operar após a correção do problema e uma nova vistoria. Passageiros que encontrarem ônibus do transporte municipal com esse adesivo devem denunciar por meio dos canais da Prefeitura.

De acordo com a PBH, a escolha das linhas e garagens alvo de fiscalização considera os registros de reclamações feitos pelos passageiros. A participação da população, por meio dos canais da Prefeitura, é essencial para identificar os locais e as linhas que apresentam irregularidades, segundo o Executivo municipal.





Leia também: PM liga para esposa para confessar ter matado amante e tira a própria vida

Fiscalizações do Transporte Coletivo

Em 2024, foram realizadas 2.882 ações de fiscalização e 17.329 ônibus foram vistoriados — alguns deles mais de uma vez — o que representa uma média de mais de 550 veículos fiscalizados por semana. As operações resultaram em 19.174 autuações, 603 autorizações de tráfego (ATs) recolhidas e 21 veículos encaminhados ao pátio do Detran-MG.

Leia também: Foguetório durante a madrugada intriga moradores da Grande BH

As fiscalizações são realizadas por agentes da Sumob, BHTrans e Guarda Municipal nas portas das garagens, nas estações, ao longo dos itinerários das linhas — inclusive nos pontos finais — e também no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), por meio do SITBus, um sistema conectado ao GPS dos ônibus que monitora cada viagem do transporte coletivo.