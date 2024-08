Nesta quarta-feira (7/8), data que marca os 18 anos da Lei Maria da Penha (n° 11.340/2006), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou um levantamento que revelou que, somente no primeiro semestre de 2024, o Disque Denúncia 181 recebeu uma média de 200 chamados por mês sobre casos de violência contra a mulher em Minas Gerais.

Ao todo, foram registradas 1.204 denúncias anônimas de janeiro a junho relacionadas à violência doméstica e familiar, encaminhadas para as polícias Militar e Civil para averiguação e investigação. No ano passado, no mesmo período, o 181 recebeu 1.385 denúncias da mesma natureza, um número 15% maior do que o registrado neste ano.

“O Disque Denúncia Unificado é uma ferramenta fundamental no combate à violência contra a mulher no Estado por várias razões. Primeiro, por ser um serviço de acesso fácil e imediato, proporcionando um meio acessível para que vítimas e testemunhas possam relatar casos de violência, independentemente de onde estejam ou do horário. A confidencialidade e a garantia do anonimato também encorajam mais pessoas a denunciarem esse tipo de crime, sem medo de represálias ou exposição”, destaca o superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Bernardo Naves.

Os números ainda são pequenos se comparados aos de casos de violência doméstica e familiar registrados em Minas Gerais entre janeiro e junho de 2024. Ao todo, foram mais de 75,5 mil casos no estado, dos quais 9.095 ocorreram em Belo Horizonte, de acordo com dados da Sejusp.

Como denunciar

O 181 Disque Denúncia recebe informações de forma anônima e deve ser acionado pelo telefone. O foco do atendimento é dar início ou colaborar com investigações, e não atender a situações emergenciais que exigem intervenção imediata. Ou seja, se uma pessoa ouvir, por exemplo, uma mulher sendo agredida em uma casa vizinha, a Polícia Militar (190) deve ser acionada. Outros serviços, como o Corpo de Bombeiros (193) e a Polícia Civil (197), podem ser contatados em caso de emergências, por telefone ou pela internet, via Emergência MG.





A partir do recebimento da denúncia no 181 pelo teleatendente, é feito um registro que é encaminhado para análise das forças de segurança. Esse material também é remetido posteriormente para as unidades operacionais, onde são realizadas as apurações.

O resultado da apuração é avaliado pela equipe do 181, que libera a resposta à denúncia. O denunciante pode acompanhar o resultado por meio de um protocolo recebido no ato da ligação.

