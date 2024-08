Armas e drogas encontradas no quarto de casal de traficantes

Uma informação sobre um Prisma cinza, procurado por suspeita de uso no tráfico de drogas, levou à prisão de um casal de traficantes pela Polícia Militar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O veículo foi avistado saindo da garagem de uma casa no Bairro Jardim Vera Cruz. Na frente do carro, estavam o motorista e sua mulher. Um terceiro integrante do grupo, um homem, fechava o portão.

Os policiais militares decidiram fazer a abordagem. Dentro de um dichavador – aparelho manual para moer fumo e fazer cigarro artesanal – foram encontradas pedras de crack.

Na casa onde os três afirmaram morar, os policiais encontraram um revólver Taurus dentro de uma geladeira desativada e, em uma meia, 13 cartuchos. No guarda-roupa, foi descoberta uma pedra média de crack e uma espingarda. Os três foram presos e levados para a Delegacia de Governador Valadares.

