Um homem, de 22 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (5/8), no bairro Santa Rita, em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, dois indivíduos em uma moto acompanharam e atiraram contra o carro onde a vítima estava. Quando a polícia chegou ao local da ocorrência, populares haviam socorrido o rapaz para o hospital, mas ele deu entrada já sem vida.

A equipe médica constatou ao menos 13 perfurações nos braços, pernas e cabeça da vítima.





Durante o atendimento à ocorrência, a polícia constatou que jovem é conhecido no meio policial e tem passagens por tráfico de drogas.

A mãe do rapaz acompanhou os militares em uma vistoria na casa do homem. No local, a PM encontrou o motor do portão eletrônico danificado, as janelas abertas e a casa revirada, com roupas e outros objetos no chão. O aparelho de câmeras de segurança e cabos de energia também estavam danificados.





A família da vítima ainda deu falta de uma televisão e uma quantidade em dinheiro. A suspeita da polícia é de que a casa foi invadida por terceiros.





No local do crime, a perícia recolheu 15 cápsulas deflagradas de calibre 9 mm. Havia marcas de tiro em toda lataria do carro da vítima, que foi encaminhado para o pátio do Detran. Um celular também foi apreendido.





Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado.