Homem alegou que estava sendo perseguido depois que usaram o seu número de telefone para aplicar golpes via aplicativo de mensagem

Um homem de 30 anos teve que ser resgatado depois que subiu em uma torre de transmissão de energia em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (5/8). Em função da ocorrência, o trânsito na Avenida Babita Camargos, no Bairro Industrial, teve que ser interditado.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para uma possível tentativa de autoextermínio. No entanto, ao chegarem no local, foi constatado que a vítima estava em um quadro de provável surto psicótico.





Três guarnições dos bombeiros foram até o local. Após o desligamento da rede elétrica e o consentimento do homem, os militares conseguiram acessar o alto da torre e descer com a vítima, usando técnicas de rapel.





A operação durou cerca de 50 minutos. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o homem alegou que estava sendo perseguido depois que usaram o seu número de telefone para aplicar golpes via aplicativo de mensagem. Com medo, ele teria subido na estrutura para se proteger.





Após o resgate, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) JK, no Bairro Eldorado.





Prevenção



A recomendação dos psiquiatras é que as pessoas atormentadas pelos pensamentos de autoextermínio busquem um serviço médico disponível.

O atendimento do Centro de Valorização da Vida (CVV) também é uma opção. Voluntários atendem ligações gratuitas 24h por dia no número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.