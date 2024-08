Um homem, de 35 anos, foi assassinado a tiros na noite desse domingo (4/8), no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O pai da vítima, de 57, foi atingido de raspão na nádega esquerda.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento na região quando os militares escutaram barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo. Os agentes foram verificar e encontraram um homem caído na calçada da Avenida Existente com ferimentos de tiro.





A vítima foi socorrida com vida para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu pouco depois de dar entrada ao atendimento. A equipe médica constatou sete buracos no corpo, mas não soube precisar se eram ferimentos de entrada ou saída de bala.





O pai da vítima também foi atendido devido a um ferimento de raspão na nádega esquerda. Em conversa com a polícia, ele afirmou que saiu de um culto com o filho e a esposa, e seguia em direção ao carro estacionado na avenida quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto.

A dupla se aproximou e fez diversos disparos de arma de fogo. O filho foi atingido, conseguiu desembarcar do carro e caiu na calçada, próximo ao carro da família.





O pai da vítima também revelou que o filho estava morando na região do Morro Alto há três semanas e que antes vivia no Barreiro, em Belo Horizonte.

Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha envolvimento com o tráfico no Barreiro e é apontada como liderança de organização criminosa na região. Na casa da vítima, a polícia apreendeu uma grande quantidade de dinheiro e uma porção de maconha.







O caso será investigado.