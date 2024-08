O motorista de um Chevrolet Cobalt morreu em um acidente com uma Van Fiat Ducato, no quilômetro 328da BR-251, próximo a Salinas, no Norte de Minas Gerais, na tarde desse sábado (3/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois veículos estavam em sentidos opostos e bateram de frente. Ainda não se sabe qual deles teria passado para a contramão, uma vez que o choque, teoricamente, teria acontecido na divisão das duas pistas.









Na van havia cinco pessoas, duas mulheres de 56 anos, e três homens, de 36, 47 e 58 anos. No veículo de passeio, três pessoas. O motorista do Chevrolet Cobalt, um homem de 47 anos, foi a vítima fatal. O automóvel ficou inteiramente destruído.





Três pessoas ficaram feridas com gravidade, com suspeitas de fraturas em membros, traumas abdominais, torácicos e de coluna, foram levados para o Hospital Municipal de Salinas.

A rodovia foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos dois sentidos e só foi liberada depois da retirada dos veículos, cerca de três horas depois do acidente.