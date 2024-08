PM foi solicitada para acabar com um baile funk que acontecia na favela do Funil

Uma viatura da Polícia Militar ficou inteiramente destruída por causa da explosão de uma granada, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O fato ocorreu por volta de 2h da madrugada deste sábado (3/8), na Favela do Funil, no Bairro Jardim Leblon.





Segundo informações da Polícia Militar, a viatura foi enviada ao local para atender a uma denúncia de um baile funk clandestino que estaria acontecendo no local.





Ao chegarem no local, na Rua Vitória da Conquista, os militares escutaram tiros vindos de um local próximo, na Avenida Central. Os policiais seguiram em direção aos estampidos e, lá chegando, encontraram suspeitos que os confrontaram.





Leia: Consumido mundialmente! Dicas e curiosidades sobre o café

Leia mais: Sob holofotes dos escândalos, centro equestre protege cavalos do calor em Versalhes

Leia também: Você assistiu? Desenhos incríveis dos anos 1980

Homens camuflados xingaram e ameaçaram os policiais. De repente, começaram a atirar garrafas e latas de cerveja em direção à viatura.





Em seguida, segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, os suspeitos atiraram em direção à viatura. Um policial, para se defender e com o objetivo de dispersar a multidão, apanhou uma granada GL 307, tirando o pino. No entanto, por causa dos tiros, o militares tentou se esconder, se abaixando dentro da viatura, quando a granada caiu de sua mão.





O objeto caiu no chão do carro e explodiu. Dois militares ficaram feridos, com queimaduras e foram socorridos sendo levados para o Hospital Militar. A Corregedoria da PM foi acionada e vai apurar o que aconteceu.